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Регулятор одобрил проспект лондонского листинга онлайн-ритейлера Shein

Это предварительное одобрение, компании еще потребуется обновить проспект

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании в последние недели одобрило проспект IPO азиатского онлайн-ритейлера одежды Shein в Лондоне, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Это только предварительное одобрение листинга британским регулятором, и оно было выдано задолго до того, как президент США Дональд Трамп значительно повысил пошлины на китайские товары, отмечает газета. Большинство производителей, с которыми работает Shein, расположены в Китае, а Штаты - ее главный рынок.

Теперь компании потребуется обновить проспект с учетом существенных изменений, говорит один из источников. В случае подачи проспекта в новой редакции потребуется очередное одобрение FCA.

Ранее управление оказалось под давлением активистов, требовавших заблокировать листинг, поскольку Shein обвинялась в использовании принудительного труда уйгуров при производстве хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Одобрение проспекта регулятором указывает на то, что он считает документ в достаточной степени раскрывающим риски вокруг этих обвинений, пишет британское издание. Shein утверждала, что проводит "политику нулевой терпимости" к принудительному труду.

Однако FCA не обязано проверять достоверность сведений в проспектах. В случае выявления неточностей или замалчивания информации могут последовать иски от инвесторов и правовая реакция со стороны FCA, отмечает FT.

Shein также потребуется получить одобрение китайских властей на IPO в Лондоне.

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) ранее косвенно одобрила перенос листинга компании из Нью-Йорка в британскую столицу, говорят источники газеты.

Официальная реакция CSRC может последовать после того, как размещение окончательно одобрят британские власти. При этом последнее слово, как правило, остается за более высокими инстанциями, такими как Госсовет КНР.

Shein была основана в Китае в 2008 году, теперь ее штаб-квартира располагается в Сингапуре.

FCA США Сингапур Великобритания Shein Синьцзян-Уйгурский автономный район Китай
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