Онлайн-ритейлер Shein задумался о листинге в Гонконге вместо Лондона

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Азиатский онлайн-ритейлер одежды Shein рассматривает возможность получения листинга в Гонконге, поскольку его планы проведения IPO в Лондоне не получили одобрения китайских регуляторов, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По их словам, компания планирует направить предварительный проспект IPO Гонконгской бирже в ближайшие недели и намерена выйти на рынок в 2025 году.

В марте 2025 года план лондонского IPO Shein был одобрен Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании, и компания в скором времени уведомила об этом Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC).

Shein ожидала, что китайский регулятор быстро даст "зеленый свет" на проведение IPO после его одобрения FCA, но столкнулась с задержками и ограничением коммуникаций со стороны CSRC, отмечают источники агентства.

Shein была основана в Китае в 2008 году, и большинство ее поставщиков находятся в этой стране. Однако теперь штаб-квартира Shein располагается в Сингапуре, и компания не продает свою продукцию в Китае.

В феврале этого года СМИ сообщали, что оценка Shein, некогда достигавшая $100 млрд, может опуститься до $50 млрд или даже $30 млрд в рамках лондонского IPO.