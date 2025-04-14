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ГК "Дело" предложит властям субсидировать выпуск контейнеров в России вместо импорта из КНР

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" намерена инициировать дискуссию о субсидировании производства контейнеров в РФ с тем, чтобы частично заместить существующие поставки из Китая, сообщил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев журналистам на бизнес-форуме "Россия-Индонезия".

По его словам, компания поднимала этот вопрос несколько лет назад, сейчас намерена к нему вернуться и надеется, что проект соответствующего решения может появиться уже этой осенью.

"О чем мы говорили с Денисом Валентиновичем (Мантуровым, с мая 2024 года первый вице-премьер, ранее - вице-премьер, глава Минпромторга - ИФ), ещё когда он был министром, и, наверное, можем вернуться к этой теме - это субсидирование производства контейнеров. Я напомню, что мы не производим их совсем. Сейчас покупаем весь контейнерный парк в Китае. (...) Мы могли бы инвестировать сами, для того чтобы уравняться в цене с точки зрения производства в Китае и логистики в России. Здесь субсидирование, на мой взгляд, уместно для того, чтобы наладить производство", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие меры господдержки актуальны для логистической отрасли.

Он отметил, что сейчас рассчитывает получить поддержку со стороны как Мантурова, так и Минпромторга по вопросу субсидий для выпуска контейнеров. "Думаю, что осенью могли бы как-то к конкретному проекту (решения по субсидиям - ИФ) выйти", - сказал Шишкарев.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".

Дело Минпромторг Рускон Китай Сергей Шишкарев
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