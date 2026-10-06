Поиск

Глава Chevron прогнозирует рост спроса на нефть и газ и после ближневосточного конфликта

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - После окончания войны в Персидском заливе спрос на нефть и газ продолжит расти, заявил главный исполнительный директор Chevron Corp. Майк Вирт на ежегодной конференции Energy Intelligence Forum в Лондоне.

Запрет на экспорт дизельного топлива из США мог бы привести к повышению цен в отдельных частях страны и испортить отношения с другими государствами, считает топ-менеджер.

"В некоторых частях страны могло бы образоваться определенное повышательное давление на цены, - цитирует его слова Bloomberg. - И я думаю, такой запрет послал бы очень плохой сигнал, в частности, нашим союзникам, для которых США были надежным поставщиком во время нужды".

Президент США Дональд Трамп в конце прошлой недели заявил, что отказался от идеи введения временного запрета на экспорт дизельного топлива. Ранее он сообщил, что европейские страны согласились высвободить большое количество дизтоплива и нефти из своих стратегических запасов, чтобы снизить цены на горючее.

Chevron, по словам Вирта, смогла на фоне технического прогресса сократить число используемых буровых установок до минимума, а также может войти в консорциум по строительству нефтепровода от Ирака до побережья Средиземного моря.

Chevron Дональд Трамп США Майк Вирт Персидский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "Ростелекоме" задумались о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга

 В "Ростелекоме" задумались о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга

Глава Chevron прогнозирует рост спроса на нефть и газ и после ближневосточного конфликта

В России оборот e-commerce к 2030 году может достигнуть 33 трлн рублей

Источники сообщили о возможной отмене запрета экспорта ДТ для отдельных производителей

В Сбербанке в сентябре выдали ипотечных кредитов на 303 млрд рублей

 В Сбербанке в сентябре выдали ипотечных кредитов на 303 млрд рублей

"Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

 "Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

За месяц граждане открыли больше 220 тысяч счетов цифрового рубля

Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%

 Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%

Brent подорожала до $100,9 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq Composite обновил рекордный максимум

 Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq Composite обновил рекордный максимум
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3839 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов