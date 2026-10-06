Глава Chevron прогнозирует рост спроса на нефть и газ и после ближневосточного конфликта

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - После окончания войны в Персидском заливе спрос на нефть и газ продолжит расти, заявил главный исполнительный директор Chevron Corp. Майк Вирт на ежегодной конференции Energy Intelligence Forum в Лондоне.

Запрет на экспорт дизельного топлива из США мог бы привести к повышению цен в отдельных частях страны и испортить отношения с другими государствами, считает топ-менеджер.

"В некоторых частях страны могло бы образоваться определенное повышательное давление на цены, - цитирует его слова Bloomberg. - И я думаю, такой запрет послал бы очень плохой сигнал, в частности, нашим союзникам, для которых США были надежным поставщиком во время нужды".

Президент США Дональд Трамп в конце прошлой недели заявил, что отказался от идеи введения временного запрета на экспорт дизельного топлива. Ранее он сообщил, что европейские страны согласились высвободить большое количество дизтоплива и нефти из своих стратегических запасов, чтобы снизить цены на горючее.

Chevron, по словам Вирта, смогла на фоне технического прогресса сократить число используемых буровых установок до минимума, а также может войти в консорциум по строительству нефтепровода от Ирака до побережья Средиземного моря.