МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2025 году на 73 тыс. б/с

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2025 году относительно прошлого года вырастет на 1,031 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее оно прогнозировало данный показатель на уровне 1,104 млн б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку роста спроса на 73 тыс. б/с.

Изменение динамики обусловлено небольшой корректировкой потребления нефти в мире в 2024 году - со 102,89 млн б/с в предыдущем отчете до 102,88 млн б/с в актуальном, а также прогноза в 2025 году - с почти 104 млн б/с до 103,91 млн б/с соответственно.

"На фоне неопределенных макроэкономических перспектив последние данные по поставкам оказались несколько неутешительными. Мы немного снизили наш прогноз роста в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,2 млн б/с, в основном на развивающихся рынках. Данная оценка соответствует уровню четвертого квартала 2024 года, который также не оправдал наших предыдущих оценок", - сообщается в отчете.

Оценка роста спроса на нефти в 2024 году была также незначительно понижена - на 33 тыс. б/с, до 833 тыс. б/с. Аналитики МЭА произвели данную корректировку после получения данных, которые охватывают почти 80% мирового потребления почти всех странах ОЭСР и основных развивающихся рынков. Агентство констатирует, что по итогам прошлого года произошло резкое замедление по сравнению с высокими темпами 2023 года, когда оживление китайского спроса подтолкнуло глобальный до 2,1 млн б/с.

Агентство констатирует, что экономические условия в прошлом году были не самыми благополучными, однако стабильными, что нельзя сказать про начало текущего года, когда "глобальные экономические перспективы внезапно стали более волатильными после февральского шквала мер новой торговой политики США".

"Несмотря на то, что их влияние на реальную экономику пока ограничено (в основном, накоплением запасов), новые тарифы США явно будут препятствовать мировой торговле и экономическому росту в 2025 году. Кроме того, отсутствие ясности об их постоянности в сочетании с возможными ответными мерами и последующей эскалацией вызвали рост неопределенности. (. . .) Растущее беспокойство по поводу развязывания полномасштабной торговой войны также подкосило финансовые рынки, а ухудшение макроэкономических настроений оказало давление на рисковые активы в феврале и начале марта", - пишут аналитики МЭА в отчете.

Агентство отмечает, что возможный стагфляционный сценарий, вызванный новыми тарифами США, будет оказывать давления на нефтяной спрос, прежде всего, со стороны развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия. При этом "спасательным кругом" для них выступает снижение цен на нефть, что может стать главным фактором небольшого ускорения роста спроса в текущем году, подчеркнули в МЭА.