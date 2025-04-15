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МЭА оценило реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ в мае в 225 тысяч б/с

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Рост добычи нефти в странах ОПЕК+ в апреле может составить всего 20 тысяч б/с, в мае - 225 тысяч б/с. Такие расчеты приводят аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в актуальном ежемесячном отчете.

Несмотря на то что совокупная квота альянса в апреле должна увеличиться на 138 тысяч б/с, этот план перекрывают обязательства "добровольцев", добывавших в прошлые месяцы сверх разрешенного уровня, по компенсации суммарно 249 тысяч б/с, отмечают в МЭА.

"Учитывая уровень перепроизводства в марте, превышающий 1 млн б/с, только Саудовская Аравия и Алжир будут иметь возможность увеличить добычу в апреле в общей сложности на 20 тысяч б/с", - говорится в отчете.

В МЭА отмечают, что принятое альянсом решение 3 апреля по увеличению с мая добычи со 135 тысяч б/с до 411 тысяч б/с не учитывает компенсаций со стороны нарушителей: графики для них должны быть опубликованы 15 апреля.

При этом последняя динамика по соблюдению странами ОПЕК+ своих квот, отмечают аналитики агентства, говорит о том, что реальный рост добычи нефти альянсом в мае может составить всего 225 тысяч б/с. "Только Саудовская Аравия сможет увеличить добычу - на 190 тысяч б/с относительно текущего уровня. Алжир, Россия и Оман совокупно смогут добавить менее 40 тысяч б/с в соответствии с соглашением", - говорится в отчете.

В МЭА также не исключают, что на фоне изменения экономической конъюнктуры в связи с торговыми войнами ОПЕК+ в ближайшей перспективе сможет пересмотреть свою политику относительно дальнейшего наращивания добычи.

МЭА ОПЕК Саудовская Аравия Алжир Оман
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