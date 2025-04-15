МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в марте на $0,7 млрд

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Суточный экспорт нефти и нефтепродуктов из России в марте был на уровне февраля, но в целом за месяц объемы были выше, поскольку в марте на три дня больше, чем в феврале, что привело к увеличению доходов, несмотря на снижение цен, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Так, экспорт нефти вырос на 30 тыс. б/с - до 4,7 млн б/с и оказался на 390 тыс. б/с ниже уровня прошлого года. Поставки нефтепродуктов снизились на 20 тыс. б/с - до 2,7 млн б/с и были на 210 тыс. б/с меньше по сравнению с мартом 2024 года.

В целом российский нефтеэкспорт стал меньше на 600 тысяч б/с в годовом исчислении. Несмотря на то что доходы выросли на $700 млн по сравнению с предыдущим месяцем и достигли $14,3 млрд, это на $3,7 млрд ниже уровня 2024 года. Падение в основном отражает снижение мировых цен на нефть с января, при этом североморская Dated достигла самого низкого среднемесячного уровня с августа 2021 года. Расширение скидок на российские сорта по сравнению с мировыми эталонами с 10 января усилило общую слабость цен. Но сильный спрос на сернистую нефть сохранил скидки на нефть марки Urals по сравнению с поставками Dubai на западное побережье Индии на самом низком уровне с декабря прошлого года, отмечают аналитики МЭА.

Экспорт в Турцию в феврале и марте упал почти на 50% по сравнению с январем, поскольку местный нефтеперерабатывающий завод Tupras приостановил закупки 10 января. Турция была одним из трех основных направлений для российской сырой нефти в 2024 году.

Экспорт по трубопроводу "Дружба" в Европу снизился в марте почти на 40 тысяч б/с к февралю Поставки российской нефти чешскому нефтеперерабатывающему заводу Unipetrol внезапно прекратились 4 марта, как сообщается, из-за проблем с оплатой после последнего пакета санкций США в отношении России. Правительство согласилось высвободить 2,4 млн баррелей стратегических резервов до конца июня 2025 года для поддержания работы предприятия перед полным переключением поставок на Трансальпийский трубопровод (TAL), импортирующий сырье через Триест. Государственный оператор трубопровода Mero указал, что удвоение мощности до 160 тысяч б/с на чешском участке TAL будет полностью введено в эксплуатацию к концу апреля. В конце марта Orlen (владелец Unipetrol) подал заявку на среднесернистую нефть Johan Sverdrup для Триеста.

Венгерские и словацкие НПЗ теперь являются единственными покупателями российской нефти по "Дружбе", отметили в МЭА. США предоставили сербскому НПЗ NIS вторую 30-дневную отсрочку в применении санкций США, чтобы дать время на устранение российского владения ("Газпром нефть" владеет основным пакетом NIS). Импорт нефти NIS через Омисаджи сократился вдвое с января - до 93 тысяч б/с в марте.

По данным МЭА, в марте Китай снизил закупки нефти и нефтепродуктов на 200 тысяч б/с к февралю - до 1,9 млн б/с (на 0,7 млн б/с меньше, чем годом ранее), Индия купила на 0,3 млн б/с меньше - 1,6 млн б/с (на 0,4 млн б/с меньше, чем год назад). Увеличился объем экспорта с неизвестным направлением - до 1,5 млн б/с, что на 0,9 млн б/с больше, чем в феврале и на 1,4 млн б/с превышает показатель 2024 года.