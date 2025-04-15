В Индии инфляция в марте упала до минимума с 2019 года

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В марте в Индии темпы роста потребительских цен снизились до 3,34% в годовом выражении по сравнению с 3,61% в феврале, сообщило статистическое ведомство страны.

Таким образом, инфляция в марте обновила минимум с августа 2019 года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал замедление инфляции до 3,6%.

Инфляция в стране находятся ниже целевого показателя Резервного банка Индии (RBI), составляющего 4%.

Рост стоимости продуктов питания в марте замедлился до минимальных почти за четыре года 2,69% с 3,75% месяцем ранее. На эту категорию приходится около половины инфляционной корзины в Индии. Коммунальные услуги подорожали на 3,03% после роста на 2,91% месяцем ранее, тогда как топливо и электроэнергия выросли в цене на 1,48% после снижения на 1,33%.

В помесячном выражении потребительские цены в Индии снизились на 0,26%.