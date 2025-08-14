Поиск

МФК CarMoney сменит название на "ПСБ Финанс"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Единственный акционер микрофинансовой компании (МФК) "КарМани", ПАО "СТГ", принял решение об изменении ее названия на МФК "ПСБ Финанс", говорится в материалах "КарМани".

МФК "КарМани" работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. МФК "КарМани" является 100%-м дочерним обществом ПАО "Смарттехгрупп". Торги акциями СТГ стартовали на "Мосбирже" 3 июля 2023 года.

СТГ и ПСБ в сентябре 2024 года объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого пройдет запуск совместной платформы автокредитования. Тогда же банк сообщил о планах довести свою долю в компании до 25%. Одним из ключевых условий партнерства является ежегодная выплата дивидендов ПАО "СТГ", говорилось в сообщении о партнерстве.

По данным на конец июля доля ПСБ в капитале ПАО "Смарттехгрупп" составляет 43,41%. Ранее банк в рамках обязательного предложения выставил оферту акционерам ПАО "Смарттехгрупп", предлагаемая цена приобретения одной акции - 1,89 руб.

Промсвязьбанк с 1 апреля 2025 года сменил название на Банк ПСБ и перерегистрировался из Москвы в Ярославль. Банк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам второго квартала 2025 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

