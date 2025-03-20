LME оштрафована на 9,2 млн фунтов из-за приостановки торгов никелем в 2022 году

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании оштрафовало Лондонскую фондовую биржу (LME) на 9,2 млн фунтов стерлингов ($11,9 млн) из-за инцидента с приостановкой торгов никелем трехлетней давности.

"LME не имела систем и средств контроля надлежащего уровня, чтобы обеспечить нормальную торговлю в условиях серьезного рыночного стресса, - сообщил регулятор. - В частности, у биржи не было надлежащей политики, касающейся автоматического контроля волатильности".

LME остановила торги никелем 8 марта 2022 года, после того как цена металла взлетела в 3,5 раза в течение двух сессий и превысила $100 тысяч за тонну. Сделки общим объемом порядка $3,9 млрд, совершенные в этот день, были отменены. Приостановка торгов на LME произошла впервые с 1985 года.

Лишь спустя неделю биржа возобновила торги, установив дневной лимит колебаний цен на никель в 5%, который в дальнейшем был расширен до 15% (как и у других металлов).

Регулятор после проверки инцидента пришел к заключению, что у LME отсутствовали четкие регламенты, которые позволяли бы быстро донести информацию о необычных или опасных рыночных условиях до менеджеров высшего звена, способных принять необходимые решения.

В связи с этим в кризисной ситуации решения принимали сотрудники младшего звена, не обученные распознавать что-либо, кроме ошибочных сделок или мошеннических алгоритмов в качестве потенциальных причин необычных рыночных колебаний.

Регулятор отметил, что LME приняла меры по улучшению контроля после инцидента в марте 2022 года. Биржа также признала ошибки, в связи с чем FCA снизило сумму штрафа на 30%.

Это первая мера принудительного характера, принятая регулятором по отношению к британской бирже, отметило FCA.