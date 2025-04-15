"Диасофт" отказался от проведения допэмиссии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Диасофт" отказалось от проведения в 2025 году дополнительной эмиссии акций. Об этомзаявил гендиректор и один из основных акционеров "Диасофт" Александр Глазков в эфире канала "Газпромбанк Инвестиции".

"Это окончательное решение - делать допэмиссию не будем, - сказал Глазков. - Это означает, что потребуется уменьшить размер дивидендов по итогам 2025 финансового года".

Между тем, глава "Диасофта" рассчитывает, что этого делать не придется и компания сможет сохранить выплаты дивидендов на прежнем уровне. А недостающий компании объем инвестиций (допэмиссия задумывалась изначально именно для привлечения дополнительных инвестиций - ИФ) "Диасофту" предоставят его основные акционеры в виде беспроцентного кредита.

"Акционеры, это около 9 человек, которые имеют значимые пакеты, заявили, что готовы вложить свои деньги в инвестпрограмму компании в виде беспроцентного кредита", - добавил Глазков.

По его словам, сейчас есть большой шанс построить в течение 5-6 лет одну из крупнейших в России ИТ-компаний, и акционеры "Диасофт" готовы в это вкладываться.

Как сообщалось, в марте "Диасофт" прорабатывал вопрос проведения допэмиссии акций в размере 2% от акционерного капитала для привлечения дополнительных инвестиций в разработку продуктов и на развитие партнерской сети. Топ-менеджмент компании предполагал, что проведение такой допэмиссии позволит привлечь 700-800 млн рублей

Тогда же финансовый директор "Диасофт" Дмитрий Поленов пояснял, что компания увеличила изначально планировавшийся (при проведении IPO) объем инвестиций в развитие компании, и вместо приблизительно 1 млрд рублей в год ей теперь требуется 1,4 млрд рублей.

В феврале 2024 года при проведении IPO топ-менеджмент "Диасофт" рассчитывал в ближайшие два года (2024-2025 гг.) использовать для финансирования развития своего бизнеса средства, которые привлек в ходе размещения акций. Однако, по словам Глазкова, реальное импортозамещение оказалось дороже, чем предполагалось

"Импортозамещение идет плохо, медленно, - пояснил Глазков во вторник. - Кроме того, возросли требования заказчиков и государства в части информационной безопасности. Причем не к самим программным продуктам, а к процессам разработки ПО. Также у заказчиков сейчас меньше денег, и они стараются отложить реализацию ИТ-проектов. В результате, импортозамещение буксует. Но это не значит его не будет - от него не убежать - просто процесс будет идти медленнее и дольше, вероятно выплеснется за пределы 2030 года".

Допинвестиции требуется "Диасофт" не только для развития своего продуктового направления, но и для развития партнерской сети. Речь идет о том, что компания бесплатно предоставляет партнерам свои средства разработки (8 решений), на базе которых последние могут создавать собственные продукты. "Диасофт" рассчитывает зарабатывать на внедрении ПО, созданного с использованием его средств разработки. По оценке компании, выручка от таких внедренных программных продуктов в размере на одного разработчика будет оставлять от 2 млн рублей в 2025 году до 500 тыс. рублей в 2030 году. Соответственно, за счет использования своих средств разработки "Диасофт" планирует получать дополнительную выручку в размере 200 млн рублей в 2025 году, 675 млн рублей в 2026 году, 2 млрд рублей в 2027 году и 25 млрд рублей в 2030 году.

Как сообщалось, выручка "Диасофт" по итогам 9 месяцев 2024 финансового года (завершился 31 декабря 2024 года) составила 8,1 млрд рублей, EBITDA - 3,1 млрд рублей, чистая прибыль - 2,8 млрд рублей

В январе 2024 года "Диасофт" утвердил дивидендную политику, согласно которой планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль - не менее 80% от EBITDA.

"Диасофт" - поставщик IT-решений для финансового и других секторов экономики. ПАО "Диасофт" является головной структурой одноименной группы компаний (помимо самого ПАО, в группу входят 12 компаний), в которых работают около 2,5 тыс. человек.

В феврале 2024 года "Диасофт" провел IPO, общий размер которого составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Компания разместила акции по верхней границе ценового диапазона - 4500 рублей за бумагу. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 47,25 млрд рублей.

В настоящее время уставный капитал составляет 105 тыс. рублей и состоит из 10,5 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Топ-менеджменту принадлежит 90,25% уставного капитала (в том числе Глазкову - 21,58%), оставшиеся 9,75% - у миноритариев.