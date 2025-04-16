U.S. Bancorp в I квартале увеличил чистую прибыль на 30%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Американский банк U.S. Bancorp в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 30% и выручку - на 3,6%, при этом оба показателя превзошли ожидания экспертов.

В январе-марте чистая прибыль банка составила $1,709 млрд, или $1,03 в расчете на акцию, по сравнению с $1,319 млрд, или $0,78 на акцию, годом ранее.

Выручка выросла до $6,958 млрд против $6,715 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики оценивали прибыль в среднем на уровне $0,98 на бумагу при выручке в $6,91 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале повысился на 2,7% - до $4,092 млрд. Непроцентные поступления поднялись на 5%, достигнув $2,836 млрд.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам в январе-марте составили $537 млн, что на 2,9% ниже показателя годом ранее.

За последние три месяца капитализация U.S. Bancorp упала более чем на 24% (до $60 млрд), тогда как индекс S&P 500 потерял 7,6%.