В апреле ценовые ожидания российского бизнеса снизились до средних значений 2023 года

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В апреле ценовые ожидания бизнеса снижались третий месяц подряд, достигнув средних значений 2023 года, говорится в мониторинге предприятий Банка России.

ЦБ отмечает, что ценовые ожидания все еще остаются повышенными и существенно превосходят значения 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели.

Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в апреле уменьшился до 4,6% с 5,1% в марте. Снижение показателя наблюдалось третий месяц подряд во всех отраслях, за исключением добычи полезных ископаемых. Минимальный прирост цен ожидают предприятия сельского хозяйства (0,5%), а максимальный - розничной и оптовой торговли (8,7 и 7,7% соответственно), отмечает ЦБ.

Рост текущих отпускных цен на продукцию и услуги предприятий в целом по экономике в апреле замедлился второй месяц подряд, достигнув минимума с мая 2023 года. Темп роста издержек компаний также несколько снизился почти во всех основных отраслях.

"Общая оценка экономической конъюнктуры в отраслях не изменилась. Краткосрочные ожидания по производству и спросу повысились третий месяц подряд при более сдержанных текущих оценках", - отмечает ЦБ.

Условия кредитования в апреле, по оценкам опрошенных компаний, ужесточились меньше, чем в предыдущие месяцы. Предприятия в апреле продолжали отмечать ограниченную доступность кредитных ресурсов, повышение требований к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредитам. При этом доля компаний, сообщивших об ужесточении условий кредитования, в апреле сокращалась уже пятый месяц подряд, вернувшись к средним значениям I квартала 2024 года. "Хотя это указывает на сохранение тенденции ужесточения условий кредитования, масштаб дополнительного ужесточения гораздо меньше по сравнению с происходившим в конце 2024 - начале 2025 года", - подчеркивает ЦБ.

В апрельском опросе ЦБ приняли участие 12,3 тысячи нефинансовых предприятий (среднее число респондентов за 2024 год - 15,5 тысяч).