Банк России повторил сигнал о будущем решении по ставке

Ставку могут повысить, если дезинфляция не будет соответствовать планам

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): регулятор рассмотрит вариант повышения ставки, если процесс дезинфляции не будет соответствовать планам по возвращению инфляции к цели.

"Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорится в комментарии ЦБ по инфляции.

Регулятор еще раз подчеркнул, что для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

ЦБ также повторил февральский прогноз по инфляции, согласно которому годовой показатель в 2025 году составит 7-8%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз Банк России опубликует после опорного заседания совета директоров 25 апреля.

Инфляция в марте составила 0,65% после 0,81% в феврале. Прирост цен с сезонной корректировкой в годовом выражении в марте снизился до 7,1% с 7,5% в феврале (в IV квартале 2024 года - 12,9%, в III квартале - 12,1%, во II квартале - 7,9%, в I квартале - 5,3%).

Годовая инфляция в марте выросла до 10,34% с 10,006% в феврале.

"Большинство показателей устойчивого роста цен продолжили снижаться к предыдущему месяцу (с сезонной корректировкой), хотя и оставались в основном значительно выше 4%. Это свидетельствует о том, что расширение внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности наращивания физических объемов выпуска", - отмечает ЦБ.