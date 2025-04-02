ЦБ не исключил повышения ставки в случае несоответствия трендов дезинфляции прогнозам

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не исключает повышения ключевой ставки, если замедление инфляции будет идти темпами, не соответствующими прогнозам, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"На ближайшем заседании (25 апреля - ИФ) мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз 7-8% на этот год и 4% в следующем", - сообщил Заботкин журналистам в Госдуме.

При этом требуемая жесткость денежно-кредитной политики, согласно суждению совета директоров ЦБ, по итогам марта, вероятно, достигнута, напомнил Заботкин.

"Умеренно жесткий сигнал мы, конечно, сохраняем. Мы смотрим на всю совокупность данных, которые поступают, не только на данные по инфляции", - сказал зампред, отметив актуальность мартовского сигнала.

ЦБ РФ в марте сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор тогда отметил, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.