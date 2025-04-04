Поиск

ЦБ допустил смягчение ДКП при замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий ниже 2024 г.

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) при замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий ниже уровней 2024 года, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Нам надо увидеть, что текущие темпы роста цен замедляются, что не менее важно, а, может, даже более важно, что происходит снижение инфляционных ожиданий", - сказал Заботкин в рамках подкаста "Куда смотрит ЦБ?".

"Оценки инфляции всегда смещены вверх по сравнению с фактическими (данными об индексе потребительских цен - ИФ). Что требуется? Чтобы показатели инфляционных ожиданий, за которыми мы следим, они переломили свою динамику, и чтобы они устойчиво опустились ниже тех уровней, которые наблюдались в течение 2024 года. Они начали снижаться - хорошая новость, что они начали снижаться, но пока они еще не вышли из того диапазона, который был в 2024 году", - отметил зампред ЦБ.

Инфляционные ожидания населения в 2024 году находились в диапазоне 11-13,9%.

В марте 2025 года инфляционные ожидания населения снизились сразу на 0,8 процентного пункта - до 12,9%, предприятий - тоже продолжили существенно снижаться.

ЦБ РФ в марте сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор тогда отметил, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

JPMorgan повысил оценку вероятности рецессии в мире до 60% с 40% в этом году

Медь рухнула в цене максимально с июля 2022 года на новостях о пошлинах

Медь рухнула в цене максимально с июля 2022 года на новостях о пошлинах

Суд по заявлению АСВ взыскал с экс-председателя СД Русстройбанка Иващука 171 млн руб. убытков

Цена Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с августа 2021 года

Цена Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с августа 2021 года

РФ передала "Нижфарм" во временное управление локальному поставщику лекарств

Суд не стал ограничивать работу терминала КТК после проверки Ространснадзора

Падение S&P 500 на 10% с возвращения Трампа показало худший старт президентства с 2001 г.

Суд взыскал с бизнесмена Митюшова в доход РФ промышленные активы в Башкирии

Суд взыскал с бизнесмена Митюшова в доход РФ промышленные активы в Башкирии

Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

"Газпром" впервые провел профилактику на "Силе Сибири" без остановки поставок газа

"Газпром" впервые провел профилактику на "Силе Сибири" без остановки поставок газа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6127 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2237 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });