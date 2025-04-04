ЦБ допустил смягчение ДКП при замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий ниже 2024 г.

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) при замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий ниже уровней 2024 года, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Нам надо увидеть, что текущие темпы роста цен замедляются, что не менее важно, а, может, даже более важно, что происходит снижение инфляционных ожиданий", - сказал Заботкин в рамках подкаста "Куда смотрит ЦБ?".

"Оценки инфляции всегда смещены вверх по сравнению с фактическими (данными об индексе потребительских цен - ИФ). Что требуется? Чтобы показатели инфляционных ожиданий, за которыми мы следим, они переломили свою динамику, и чтобы они устойчиво опустились ниже тех уровней, которые наблюдались в течение 2024 года. Они начали снижаться - хорошая новость, что они начали снижаться, но пока они еще не вышли из того диапазона, который был в 2024 году", - отметил зампред ЦБ.

Инфляционные ожидания населения в 2024 году находились в диапазоне 11-13,9%.

В марте 2025 года инфляционные ожидания населения снизились сразу на 0,8 процентного пункта - до 12,9%, предприятий - тоже продолжили существенно снижаться.

ЦБ РФ в марте сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор тогда отметил, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.