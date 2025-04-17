В Сбере ждут увеличения числа сделок по ИЖС с эскроу к концу года

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Увеличения числа сделок по строительству частных жилых домов по договорам подряда с использованием эскроу-счетов следует ожидать к концу 2025 или началу следующего года, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Увеличение количества сделок (ИЖС с эскроу - ИФ) мы ожидаем к концу 2025 - началу 2026 годов, когда участники рынка оценят все позитивные моменты. Это сопоставимо с введением механизма в МКД, которое по большому счету и заняло около трех лет. Сейчас механизму нужно дать возможность созреть, чтобы застройщики и подрядчики сформировались в профессиональный рынок", - сказал Попов.

1 марта вступил в силу федеральный закон о внедрении системы счетов эскроу при строительстве частных жилых домов по договорам подряда. Теперь подрядные организации обязаны раскрывать информацию о своем бизнесе, количестве заключенных и расторгнутых договоров, их параметрах, в том числе сроках и своевременности выполнения на строим.дом.рф. Также для подрядчиков, использующих счета эскроу, отменен НДС.

"Первый месяц нового закона об эскроу для частных домов показал, что по такому механизму готовы работать более 2,5 тысяч подрядных организаций. И уже подрядчики ИЖС заключили более 100 договоров на строительство домов общей площадью свыше 12 тысяч кв.м", - отмечал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.