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Сбербанк ожидает от застройщиков увеличения вложений в покупку земли

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк ожидает от застройщиков больших вложений в покупку земли, сказал "Интерфаксу" зампред правления банка Анатолий Попов.

"Увидев среди девелоперов тенденцию по сокращению инвестиций в проекты на начальной стадии, мы стали более тщательно отбирать такие проекты с точки зрения финансирования и ожидаем, что девелоперы будут осуществлять собственные вложения в затраты на покупку земельного участка на уровне 30-40%, а не только рассчитывать на банковское финансирование", - сообщил Попов, уточнив, что подходы к одобрению проектного финансирования в банке не ужесточались.

Покупка участков девелоперами за счет своих средств поможет снизить риски, а также просчитать, когда можно получить разрешительную документацию и структурировать проект.

Анатолий Попов Сбербанк
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