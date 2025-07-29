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СД "Яндекса" рассмотрит предложение менеджмента по дивидендам за I полугодие в 80 руб./акция

Заседание по этому вопросу назначено на 31 июля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Яндекса" на ближайшем заседании рассмотрит предложения менеджмента компании о выплате дивидендов по итогам I полугодия в размере 80 руб./акция, говорится в отчетности компании.

Заседание по этому вопросу назначено на 31 июля.

МКПАО "Яндекс" начало выплачивать дивиденды с 2024 года - после завершения длительной реструктуризации, в результате которой российская компания сменила акционеров и зарегистрировалась в САР Калининградской области. Первые дивиденды - по итогам I полугодия - акционеры утвердили в сентябре в 80 рублей на акцию, тогда общая сумма выплат составила 29,223 млрд рублей.

В апреле 2025 года акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды-2024 в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, общая сумма выплат - 30,11 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике "Яндекса", выплаты базируются на чистой прибыли, при этом, какой процент от показателя может быть направлен акционерам, в документе не уточняется.

Яндекс
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