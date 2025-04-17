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Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте
Фото: Арина Антонова/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания в марте снизились до 12,9% с 13,7% в феврале.

При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в апреле снизилась до 15,8% с 16,5%.

Свежий опрос проводился 2-11 апреля 2025 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 25 апреля. Так называемая неделя тишины, когда регулятор воздерживается от заявлений в сфере денежно-кредитной политики, начнется 18 апреля.

Банк России ранее решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины".

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в апреле снизились до 13,9% с 15,1% (вернулись на уровень августа 2024 года), у респондентов со сбережениями, наоборот, выросли до 12,4% с 11,0% (приблизились к уровню января 2025 года - 12,6%).

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в апреле снизилась до 17,4% с 18,8%, со сбережениями - до 14,2% с 13,6%.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в апреле продолжили снижение (третий месяц подряд), достигнув средних значений 2023 года.

Инфляционные ожидания в начале 2025 года снизились: в январе они составляли 14%, в феврале - 13,7%, в марте - 12,9%.

Ранее руководство ЦБ заявляло, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки, когда убедится в устойчивости тенденции по снижению инфляции и инфляционных ожиданий.

ЦБ РФ в марте сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор тогда отметил, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

Хроника 07 июня 2024 года – 17 апреля 2025 годаИнфляция в России
Банк России ЦБ РФ
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