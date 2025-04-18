"Авилон" снизил прогноз авторынка РФ на 2025 год до 1,1 млн шт.

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Дилерская группа "Авилон" снизила прогноз рынка новых легковых автомобилей в РФ на 2025 год до 1,1-1,2 млн штук с ожидавшихся ранее 1,4 млн единиц, рассчитывает реализовать в этом году около 20 тыс. новых автомобилей против 24 тыс. в прошлом году, сообщил журналистам гендиректор группы Александр Никонов.

"Мы при бюджетировании таргетировались на 2025 год в рынок 1,4 млн автомобилей. Сейчас я ясно понимаю, что 1,4 млн не будет точно. Скорее всего, рынок будет в районе 1,1 млн новых автомобилей. Хотя все больше слышу разговоров, что даже, может быть, и чуть ниже 1 млн. Но моя оценка – диапазон 1,1-1,2 млн легковых автомобилей, без учета LCV", - сказал Никонов журналистам.

Он отметил, что бюджетирование "Авилона" на год предполагает снижение выручки примерно на 5% до уровня немного ниже 100 млрд рублей. Оборот компании в 2024 году, как сообщалось, был на уровне 100,9 млрд рублей (+20% к 2023 году).

"Из отрицательных тенденций этого года отмечу, что у нас снижается примерно на 10% средняя стоимость продаваемого автомобиля. Не из-за того, что машины дешевеют, а потому, что меняется микс внутри наших продаж. В прошлом году мы продали (порядка - ИФ) 24 тыс. новых автомобилей. В этом году микс поменялся, и средняя стоимость поменялась, что может оказать давление на выручку. Даже если по штукам все будет более-менее хорошо, мы все равно год к году можем немного снизиться. Я вижу продажи новых автомобилей в этом году на уровне 20 тыс. штук, но, может быть, чуть-чуть не добежим", - отметил топ-менеджер.

Он отметил, что "Авилон" не испытывает критичного давления стока, который по новым автомобилям сейчас составляет у группы примерно 2,8 тыс. шт., что соответствует запасу для 1,6-1,7 месяца продаж.

"Это невысокий сток. Есть отраслевая норма – два месяца продаж, если бизнес идет нормально. Если бизнес развивается и продажи растут, дилеры уходят в 2,5 мес. Если, наоборот, имеет место волатильность – в 1-1,5 мес. Чтобы дилер сейчас успешно работал и дышал финансово, нужно иметь сток на 1-1,2 мес. Это не будет тормозить продажи, и это не будет дорого финансировать. У нас 1,7 мес., и я оцениваю этот уровень как более-менее здоровый. Если будет ниже, мы уже не сможем что-то предложить покупателю", - сказал он.

Никонов подчеркнул, что фактором существенного давления на рынок продолжает оставаться жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, в том числе в части введения макропруденциальных ограничений, лимитирующих выдачи кредитов закредитованным гражданам.

Портфель группы "Авилон" включает 58 автомобильных брендов. В структуру холдинга входят подразделения по продаже и выкупу автомобилей с пробегом, электромобилей, премиальных машин, а также мотоциклетное подразделение.

"Авилон" за прошлый год реализовал 32,5 тыс. автомобилей, в том числе новых – 23,376 тыс. шт. (+12,9%), с пробегом – 9,168 тыс. шт. (+20%). Выручка группы в 2024 году составила 100,9 млрд руб. (+20%).