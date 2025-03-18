Мантуров допустил возврат Renault по опциону при выполнении условий, но о переговорах не слышал

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" в рамках заключенного при выходе с российского рынка опциона будет возможно при соблюдении тех условий, к которым был привязан опцион, пока о планах иностранного концерна не сообщалось, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах съезда РСПП.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли Renault возвращаться, он сказал: "Мне такое неизвестно".

"Опция изначально в подписанном договоре о выходе была – опцион на выкуп сохраняется. Но там было много условий сохранения этого опциона, в том числе, сохранение поставки комплектующих, сохранение системы цифрового управления. Здесь "АвтоВАЗу" нужно будет задать вопрос, исполнила ли компания Renault свои обязательства. А второе: при пожелании вернуться мы вернемся к этому вопросу и будем, в том числе, учитывать те инвестиции, которые государство произвело за этот период времени непростой", - отметил Мантуров.

Ранее во вторник глава "Ростеха" (владеет 32,3% в "АвтоВАЗе") Сергей Чемезов сказал журналистам, что вопрос возврата Renault еще актуален, но такие переговоры сейчас не ведутся. На вопрос о том, является ли тема возврата Renault в капитал российского автопроизводителя пройденным этапом, Чемезов ответил: "Да нет, почему? Это не пройденный этап. Конечно, это необходимо - возвращаться. Если они согласятся на это".

Renault в 2022 году продала свой российский завод и 68%-ю долю в "АвтоВАЗе" в рамках символических сделок за рубль, списав по итогам того года 2,2 млрд евро от прекращения операций в РФ. Вместе с тем компания сохранила опцион на возврат в капитал российского автоконцерна в течение шести лет.

Financial Times в конце февраля цитировала главу Renault Луку де Мео, который ответил на вопрос о возможном возврате в РФ, заявив, что "не думал о подобном сценарии, потому что все постоянно меняется", но вместе с этим и добавив, что в компании намерены "посмотреть, как пойдут дела". "Я бы предпочел сосредоточиться на построении будущего, а не догонять прошлое... Но мы - деловые люди. Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ухватиться за нее", - говорил CEO Renault.

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов позже сказал журналистам, что реализация опциона на возврат Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможна только в случае возмещения французским автоконцерном сделанных в его отсутствие инвестиций в развитие российского предприятия. Он называл оценочную сумму этих вложений - более 110 млрд руб. по итогам 2023-2025 годов.

Единственным акционером "АвтоВАЗа", согласно последней имеющейся в открытом доступе информации, сейчас является ООО "Авто Холдинг", участниками которого на конец 2024 года были ФГУП "НАМИ" (67,7%) и Ростех (32,3%).