Кузбасс намерен привлечь еще 14 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Министерство финансов Кемеровской области объявило торги на привлечение 14 млрд рублей кредитов для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств региона, сказано в материалах на портале госзакупок.

Всего планируется привлечь 14 возобновляемых кредитных линий с лимитом по 1 млрд рублей каждая. Средства предполагается получить на срок не более 365 дней под 24% годовых (ставка ЦБ 21% + 3% надбавка). Выборка линий ограничена 31 июля 2025 года (для нескольких линий - 30 июня).

В числе других условий: отсутствие комиссий и иных платежей, возможность досрочного возврата кредитных ресурсов без взимания платы, а также право не использовать кредитную линию полностью.

Торги пройдут 30 апреля в форме электронных аукционов (для каждой линии - отдельный аукцион), заявки на участие в них принимаются до 28 апреля.

В марте Минфин Кемеровской области объявлял торги на привлечение 10 млрд рублей кредитных средств на те же цели. Срок привлечения средств аналогичный, ставка была чуть выше - 24,5% (ставка ЦБ 21% + 3,5% надбавка). Согласно материалам на портале госзакупок, на каждый из аукционов поданы заявки и определены победители, которые пока не раскрываются. Контракты пока также не заключены.

Власти Кемеровской области во второй половине 2024 года неоднократно объявляли торги на привлечение в банках кредитных средств для финансирования дефицита бюджета, однако в результате смогли привлечь лишь 10 млрд рублей. Большая часть торгов не состоялась из-за отсутствия заявок.

Бюджет Кемеровской области на 2025 год утвержден с доходами 229,673 млрд рублей, расходами 245,948 млрд рублей, дефицитом 16,275 млрд рублей, или 6,6% расходов. Бюджет региона в 2024 году исполнен с доходами 227,579 млрд рублей, расходами - 298,184 млрд рублей, дефицитом 70,605 млрд рублей, или 24% расходов.

На снижение собственных доходов бюджета региона серьезно повлияло уменьшение поступлений по налогу на прибыль организаций из-за ухудшения финансовых результатов работы угледобывающих предприятий в результате падения цен на уголь, роста логистических и экспортных затрат, сокращения спроса и введения импортных пошлин со стороны Китая, а также ограничения отгрузки угля в восточном направлении из-за недостаточной пропускной способности российских железных дорог.

Как сказано на сайте областного Минфина, госдолг региона на 1 января 2025 года составлял 67,3 млрд рублей (в том числе более 52 млрд рублей бюджетные кредиты, 10 млрд рублей - коммерческие кредиты, которые были привлечены в IV квартале 2024 года, 5 млрд рублей - внешний госдолг). По данным на 1 марта госдолг вырос до 83,5 млрд рублей, увеличение произошло за счет роста суммы бюджетных кредитов до почти 68,6 млрд рублей. Размер госдолга по состоянию на 1 апреля не изменился.