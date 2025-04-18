Meta потратила в 2024 году на безопасность Цукерберга $14 млн

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Общий размер вознаграждения основателя и гендиректора американской Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга в 2024 году вырос на $2,8 млн и достиг $27,2 млн, говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Это больше, чем получил любой другой топ-менеджер компании, отмечает MarketWatch. С 2012 года зарплата Цукерберга составляет $1 в год, он также не получает бонусных выплат и акций. Бизнесмен и его жена Присцилла Чан ранее пообещали раздать на благотворительность 99% своих средств.

Общий объем выплат включает в себя оплату расходов на обеспечение безопасности Цукерберга и его семьи в размере $14 млн против $10 млн годом ранее. Кроме того, Meta компенсировала ему полеты на частном самолете на сумму $2,6 млн.

В 2024 году Meta начала выплачивать дивиденды, которые после повышения в четвертом квартале теперь составляют $0,52 на акцию. Цукерберг владеет примерно 13% акций компании и получает дивидендами около $700 млн в год до вычета налогов.

С начала 2025 года капитализация Meta сократилась на 14,35%, до $1,27 трлн.