Экс-совладелец FESCO создал "дочку" под африканские проекты

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - АО "А7 Холдинг", 100% которого принадлежит бывшему совладельцу и председателю совета директоров FESCO Андрею Северилову, стало учредителем нового юрлица в сфере грузовых транспортных перевозок.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, ООО "А7 Африканские грузовые линии" (ООО "А7 АГЛ", Москва) было зарегистрировано 17 апреля с уставным капиталом 10 млн рублей.

У "А7 Холдинг" в ней 99%, еще 1% у ООО "А7 Инфраструктура" (единственный владелец Наталия Костина). В качестве основного вида деятельности компании указана деятельность ж/д транспорта: грузовые перевозки.

"Намерены работать в Западной Африке", - прокомментировал Северилов "Интерфаксу" создание компании.

"На первом этапе при содействии российского торгового представительства в Нигерии реализуется проект создания прямой морской линии", - сказал он. По его словам, запуск морской линии между Новороссийском и нигерийским портом Лагос планируется в середине июня, под открытие линии зафрахтовано два контейнеровоза вместимостью 700 тыс. TEU.

В дальнейших планах также рассматривается морское сообщение с Сенегалом (порт Дакар), добавил бизнесмен.

Северилов ранее владел 23,8% акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO). В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход РФ по иску Генеральной прокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц, а затем, согласно указу президента РФ, этот актив был передан в "Росатом". Северилов, возглавлявший совет директоров FESCO c ноября 2020 года, в его новый состав не вошел.

В сентябре 2024 года Северилов заявил, что намерен заняться транспортным бизнесом и учредил компанию по управлению активами "А7 Холдинг" с уставным капиталом 100 млн рублей.