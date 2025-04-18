Поиск

Экс-совладелец FESCO создал "дочку" под африканские проекты

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - АО "А7 Холдинг", 100% которого принадлежит бывшему совладельцу и председателю совета директоров FESCO Андрею Северилову, стало учредителем нового юрлица в сфере грузовых транспортных перевозок.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, ООО "А7 Африканские грузовые линии" (ООО "А7 АГЛ", Москва) было зарегистрировано 17 апреля с уставным капиталом 10 млн рублей.

У "А7 Холдинг" в ней 99%, еще 1% у ООО "А7 Инфраструктура" (единственный владелец Наталия Костина). В качестве основного вида деятельности компании указана деятельность ж/д транспорта: грузовые перевозки.

"Намерены работать в Западной Африке", - прокомментировал Северилов "Интерфаксу" создание компании.

"На первом этапе при содействии российского торгового представительства в Нигерии реализуется проект создания прямой морской линии", - сказал он. По его словам, запуск морской линии между Новороссийском и нигерийским портом Лагос планируется в середине июня, под открытие линии зафрахтовано два контейнеровоза вместимостью 700 тыс. TEU.

В дальнейших планах также рассматривается морское сообщение с Сенегалом (порт Дакар), добавил бизнесмен.

Северилов ранее владел 23,8% акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO). В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход РФ по иску Генеральной прокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц, а затем, согласно указу президента РФ, этот актив был передан в "Росатом". Северилов, возглавлявший совет директоров FESCO c ноября 2020 года, в его новый состав не вошел.

В сентябре 2024 года Северилов заявил, что намерен заняться транспортным бизнесом и учредил компанию по управлению активами "А7 Холдинг" с уставным капиталом 100 млн рублей.

А7 Холдинг FESCO А7 Африканские грузовые линии ООО "А7 АГЛ" А7 Инфраструктура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Ипотека в России

В Сбербанке допускают снижение ставок по рыночной ипотеке ниже 25% ближе к концу мая

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,48%, на Аи-92 - на 5,02% за неделю

В Сбербанке отметили снижение активности заемщиков на фоне высокой ставки ЦБ

Ипотека в России

ЦБ РФ сообщил о росте ипотеки в марте на 0,3%

Курс юаня упал ниже 11 рублей впервые с 19 июня 2024 года

Raiffeisen поставил процесс выхода из РФ на паузу в ожидании ясности в геополитике

Raiffeisen поставил процесс выхода из РФ на паузу в ожидании ясности в геополитике

Netflix увеличила чистую прибыль в I квартале на 24%

Netflix увеличила чистую прибыль в I квартале на 24%

Нефть подорожала в четверг и завершила неделю ростом на 5%

Нефть подорожала в четверг и завершила неделю ростом на 5%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%
Инфляция в России

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте
Хроники событий
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне81 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6214 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе394 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });