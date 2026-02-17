Защита обжаловала арест бывшего главы совета директоров FESCO Северилова

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на арест бывшего председателя совета директоров группы FESCO Андрея Северилова по делу о растрате, следует из базы данных суда.

Согласно материалам суда, жалоба была зарегистрирована в понедельник, 16 февраля.

12 февраля Мещанский суд Москвы арестовал Северилова на два месяца.

В тот же день был арестован второй фигурант дела – вице-президент по производственному развитию транспортной группы FESCO Борис Иванов.

Обоим бизнесменам вменяется статья 160 УК РФ (присвоение или растрата). Как сообщили в следственном департаменте МВД РФ, "криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла".

Фигуранты дела организовали приобретение по завышенной стоимости 100% доли уставного капитала коммерческого предприятия, которое реальную финансово-хозяйственную деятельность не вело. При этом покупка была совершена в период действия ограничительных мер, предусматривающих запрет на совершение сделок, ухудшающих финансовое состояние компании.

В результате были растрачены средства транспортной группы в сумме 885 млн рублей.

В FESCO сообщили, что руководство проинформировано о сложившейся ситуации. "Мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам. Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объёме", - сказал представитель группы.

Северилов ранее владел 23,8% акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO). В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход РФ по иску Генеральной прокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и группе физических и юридических лиц, а затем, согласно указу президента РФ, этот актив был передан в "Росатом". Северилов, возглавлявший совет директоров FESCO c ноября 2020 года, в его новый состав не вошел.

В сентябре 2024 года Северилов заявил, что намерен заняться транспортным бизнесом и учредил компанию по управлению активами "А7 Холдинг" с уставным капиталом 100 млн рублей. Через ООО "Холдинговая компания "Давинчи" Северилов владеет 75% в ООО "Сибирский титан" (Томская область).

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит Владивостокскому морскому торговому порту, интермодальному оператору "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператору рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.