В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,8%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В начале основной сессии на "Мосбирже" российскй рынок акций продолжил рост на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне стабилизации нефти (фьючерс на Brent подорожал к $67 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,8% к уровню закрытия основной сессии накануне, в лидерах роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,7%) и ПАО "Группа Астра" (+4%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,8% до 2946,31 пункта, индекс РТС вырос на 0,8% до 1149,28 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" подорожали в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 22 апреля, составляет 80,7597 рубля (-37,74 копейки).

Совет директоров ПАО "Группа Астра" принял решение о целесообразности проведения обратного выкупа акций (buyback), сообщила компания. Выкуп планируется произвести в пользу дочерней компании - ООО "Астра Технологии". Размер buyback может составить до 2 млн акций (около 1% капитала "Группы Астра").

"Основная цель buyback - реализация программ долгосрочной мотивации менеджмента и ключевых сотрудников, - говорится в сообщении. - Также с учетом кратного роста бизнеса последние несколько лет менеджмент компании полагает, что справедливая оценка "Группы Астра" выше текущей рыночной капитализации: возврат капитала акционерам через выкуп с рынка недооцененных акций представляется логичным шагом". На первом этапе компания планирует выкупить с рынка около 500 тысяч акций. Приблизительно такой объем акций был передан топ-менеджменту и ключевым сотрудникам компании в 2024 году в рамках долгосрочной программы мотивации.

Подорожали также акции "ВК" (+2,8%), "ММК" (+2,1%), ПАО "Полюс" (+2%), "Московской биржи" (+1,7%), "Газпрома" (+1,6%), ОК "Русал" (+1,3%), "НЛМК" (+1,1%), "Северстали" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,6% "префы"), "МТС" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил о хороших шансах на то, что удастся заключить соглашение по украинскому урегулированию на этой неделе.

В ночь на понедельник Трамп также заявил в соцсетях, что надеется на соглашение по Украине в течение недели, однако тогда воздержался от оценок шансов на успех.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержал призыв к полному прекращению огня, сообщили в канцелярии британского премьера.

"Премьер-министр подтвердил твердую поддержку Украины. Он сообщил, что Великобритания поддерживает призыв Украины к России взять на себя обязательства по полному прекращению огня", - говорится в сообщении.

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, российский рынок акций с начала недели продолжил подъем, инвесторы рассчитывают на дальнейший прогресс в переговорах по Украине. В то же время сдерживающим фактором выступило ухудшение внешнего фона - накануне снизились индексы в США, подешевела нефть.

С технической точки зрения индекс МосБиржи смог закрепиться выше сильного сопротивления 2880 пунктов. В позитивном сценарии это открывает дорогу для роста к отметке 3000 пунктов, считает Кауфман.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций растет на фоне заявлений Трампа о надеждах на заключение мира между Россией и Украиной на следующей неделе. Тем не менее часть инвесторов настроена скептически. С одной стороны, продолжаются дипломатические контакты между Россией и США по украинскому вопросу, что дает некоторую надежду на стабилизацию, хотя о прорывах говорить пока рано. С другой стороны, сохраняется напряженность вокруг торговых войн и их потенциального влияния на мировую экономику. Тема Украины в европейских и американских СМИ отошла на второй план на фоне новостей о кончине папы римского Франциска.

Котировки золота обновили максимум, впервые за все время превысив $3400 за унцию, и во вторник уже подошли к рубежу $3500 за унцию. Рост цен на драгоценный металл может быть связан с общей неопределенностью на глобальных финансовых рынках и повышенным спросом на защитные активы на фоне комментариев относительно торговой политики США и давлением на Федрезерв со стороны президента Трампа, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рост рынка акций выглядит очень зыбко. Накануне рынок отыграл ростом пасхальное перемирие, во вторник рост продолжился, индекс МосБиржи нацелен на тестирование очередного сопротивления 2950 пунктов. Закрепление выше улучшит техническую картину и откроет дорогу на 3000 пунктов, отмечает эксперт.

"Однако у нас есть сомнения, что восходящая динамика будет продолжена. Одним из поводов для оптимизма стали слова президента США Трампа относительно украинского конфликта: "Есть хорошие шансы на заключение соглашения на этой неделе". Мы оцениваем эти "шансы" как очень низкие, в размере нескольких процентов. Соответственно, реалии могут сильно разочаровать рынок", - считает Антонов.

Акции девелоперов покупать не рекомендуется до тех пор, пока ключевая ставка ЦБ не опустится в район 10% годовых, что сделает рыночную ипотеку более или менее доступной, однако на это уйдут годы. С учетом того, что федеральный бюджет сейчас выглядит слабым из-за крепкого рубля, а СВО будет продолжаться, вероятность принятия новых программ по льготной ипотеке можно оценить как очень низкую, полагает эксперт компании "Алор брокер".

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова рассчитывает, что индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 2900-3000 пунктов с рисками теста "круглого" уровня.

Рынок с начала недели отыгрывает пасхальное перемирие (на выходных торги на "Мосбирже" не проводились) и ожидания потепления на геополитическом фоне, учитывая комментарии Трампа о хороших шансах на заключение соглашения по украинскому вопросу на этой неделе.

"Во вторник мы рассчитываем, что индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 2900-3000 пунктов с рисками теста "круглого" уровня. В "плюс" играют достаточно высокие цены на нефть (Brent пытается вернуться к $67), ожидания новостей по украинскому конфликту, а также надежда на более мягкую риторику ЦБ (снижения ставки не ожидается) на заседании в пятницу. На этом фоне интересно могут смотреться акции бенефициаров потенциального смягчения санкционного давления ("НОВАТЭК", "Газпром", "Аэрофлот", "Совкомфлот"), а также выигрывающих от потенциального снижения ключевой ставки - девелоперов, металлургов", - полагает Крылова.

В США индексы акций накануне упали на 2,4-2,6% после пасхальных выходных из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах.

Финансовые рынки остаются в напряжении в связи с торговой войной, начатой президентом США Трампом. Настрой трейдеров также ухудшился после новых нападок Трампа на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, воспринятых участниками рынка как угрозу независимости ФРС.

На прошлой неделе Трамп выступил с резкой критикой действий Пауэлла, обвинив его в нежелании снижать процентные ставки. Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассетт заявил в пятницу, что президент и его команда продолжают изучать возможность увольнения Пауэлла.

21 апреля Трамп в Truth Social назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

На этой неделе трейдеры ждут публикации квартальных отчетов рядом крупных компаний, включая Tesla, Alphabet, IBM, Boeing. Эксперты быстро ухудшают прогнозы прибылей американских компаний в связи с риском существенного спада в экономике США, отмечает аналитик Morgan Stanley Майкл Уилсон.

"Компании сталкиваются с наибольшей неопределенностью со времен начала пандемии коронавируса, - говорится в обзоре Уилсона. - Это вызывает пересмотр прогнозов прибылей".

Экономическая активность в Штатах может упасть этим летом, предупредил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. По его словам, в настоящее время деловая активность, вероятно, является искусственно завышенной в связи с тем, что предприятия и потребители стремятся нарастить запасы перед вступлением в силу импортных пошлин.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 1-1,2%).

На нефтяном рынке цены подросли в рамках коррекции после снижения накануне.

К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 1% до $66,92 за баррель, июньские фьючерсы на WTI дорожали на 1,1% до $63,76 за баррель.

Накануне цена Brent опускалась ниже $66 за баррель из-за обеспокоенности трейдеров потенциальным ухудшением состояния мировой экономики в результате торговой войны. Кроме того, признаки прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана снизили опасения относительно потенциальных ограничений поставок нефти с Ближнего Востока.