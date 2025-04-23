"Финам" предоставил квалинвесторам доступ к торгам на биржах Китая, возобновил доступ к гонконгской бирже

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Финансовая группа "Финам" предоставила квалифицированным инвесторам прямой доступ к торгам на биржах материкового Китая Shanghai Stock Exchange (SSE) и Shenzhen Stock Exchange (SZSE), а также возобновила доступ к торгам на гонконгской площадке Hong Kong Stock Exchange (HKEX), сказано в пресс-релизе брокера.

Инвесторам доступны более 370 инструментов, среди которых акции ведущих китайских компаний и бумаги фондов.

"Финам" - единственный российский брокер, предоставляющий доступ к торгам на иностранных площадках. Инфраструктура доступа к торгам на биржах Китая и Гонконга позволяет российским инвесторам совершать сделки с перспективными зарубежными активами с расчетами в юанях (CNY) и гонконгских долларах (HKD).

Расчеты на SSE и SZSE проводятся в режиме T+1, HKEX - T+2. Короткие позиции по акциям Китая ограничены, это связано с особенностями торгов на китайских площадках.

Сделки с бумагами осуществляются через счет "Сегрегированный Global", покупка и продажа доступны в FinamTrade и других торговых системах.

Торги на Shanghai Stock Exchange и Shenzhen Stock Exchange доступны с 04:30 до 09:57 по Москве (01:30 - 06:57 UTC), перерыв с 06:30 до 08:00 по Москве (03:30 - 05:00 UTC). Торги на гонконгской бирже Hong Kong Stock Exchange доступны с 08:00 до 11:00 по Москве (05:00 - 08:00 UTC), перерыв с 07:00 до 08:00 по Москве (04:00 - 05:00 UTC).

"В рамках предоставления доступа на биржи Китая и возобновления доступа к торгам на бирже в Гонконге мы провели работу по созданию надежной инфраструктуры - российские инвесторы могут быть уверены в бесперебойной работе торговых систем. В наших планах - расширение географии торгов. Ожидаем, что сможем анонсировать выход на другие рынки уже в этом году", - заявил замгендиректора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.