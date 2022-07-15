Клиенты "Финама" получили доступ к торгам гонконгскими акциями на СПБ бирже

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Клиенты компании "Финам" с 15 июля получили доступ к торгам "СПБ биржи" ценными бумагами 12 эмитентов с листингом на Гонконгской бирже, сообщается в пресс-релизе "СПБ биржи".

Торговать гонконгскими ценными бумагами могут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Сделки доступны клиентам "Финама" в приложениях FinamTrade, QUIK и Transaq.

Брокерская комиссия взимается в соответствии с тарифом для сделок с иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже". В июле клиенты "Финама" будут освобождены от уплаты гербового сбора в размере 0,13%, взимаемого по законодательству Гонконга.

"Интерес к китайским акциям растет, поэтому в дополнение к прямому доступу на HKEX мы поддержали идею запуска торгов гонконгскими бумагам на "СПБ бирже". Покупка гонконгских акций, которые сейчас находятся на привлекательных уровнях, позволит нашим клиентам не только диверсифицировать инвестиционный портфель, но и принять участие в долгосрочных историях роста", - приводится в пресс-релизе комментарий заместителя гендиректора "Финама" Дмитрия Пантеровского.

В начале недели клиенты другого брокера – "БКС Мир инвестиций" также получили доступ к торгам "СПБ биржи" ценными бумагами гонконгских и китайских компаний с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX).

Брокерские компании с 20 июня в формате опытной эксплуатации при поддержке "СПБ биржи" производили настройку учетных и иных систем с целью последующего предоставления инвесторам доступа к торгам гонконгскими ценными бумагами. "СПБ биржа" ожидала, что ведущие российские брокеры предоставят сервис большинству клиентов в течение месяца-полутора с даты начала торгов.

В рамках развития рынка планируется поэтапное расширение списка гонконгских ценных бумаг, к концу 2022 года – до 200, до 1000 – в течение 2023 года.