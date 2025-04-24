ВТБ планирует в этом году запустить кредиты до зарплаты или карты с овердрафтом

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ может в 2025 году запустить сервис кредитов до зарплаты или карты с овердрафтом, рассказал журналистам зампред правления банка Георгий Горшков.

"Мы не стремимся идти в индустрию с неоправданно высокими процентами для клиентов, считая это неправильным. В такой форме мы этот бизнес запускать не будем. Мы проводили свой пилот, он не показал высокой эффективности и большого спроса на микрозаймы среди существующей клиентской базы ВТБ. Что мне хочется запустить, и я думаю, что в 2025 году мы это сделаем, это либо сервис кредитов до зарплаты, либо сервис дебетовой карты с овердрафтом. Предоставление клиентам ВТБ таких продуктов возможно только для расширения доступности кредитования с учетом всех требований ЦБ", - заявил Горшков.

"Это не заем в МФО, это совершенно доступный по ставке или комиссии короткий заем, который клиент может гарантированно перекрыть следующим поступлением средств от своего работодателя. Это та ситуация, когда ты банально куда-то поехал, а тебе на счете не хватило денег. И такому клиенту не нужно будет никуда обращаться, он будет заранее оценен нашими моделями, и у него просто будет возможность подключить такой сервис в мобильном приложении", - добавил он.

По словам Горшкова, в мировой практике размер овердрафта по карте составляет 10-15% от уровня ежемесячного дохода человека.

"У нас нет задачи закредитовать клиента, у нас есть задача помочь клиенту, который не рассчитал свои деньги", - заявил он.

Как уточнили в пресс-службе ВТБ, новый сервис даст возможность получить часть своей будущей зарплаты в любой день, когда это необходимо. Начисление процентов как при классическом кредите наличными не будет, при поступлении зарплаты на счет клиента "перехваченная" им сумма будет автоматически удержана банком. Фактически это позволит клиентам не ждать аванса и получать оперативный доступ к уже заработанным деньгам по мере необходимости для большей гибкости в управлении финансами. Детали продукта банк пока прорабатывает.