Телеведущая Марианна Максимовская назначена гендиректором "VK Видео"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Генеральным директором "VK Видео" назначена известная телеведущая Марианна Максимовская, говорится в сообщении VK.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе VK, это новая должность в структуре компании.

В этой должности Максимовская будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, ориентированных на современные тренды и потребности аудитории, уточняет компания.

"Марианна создала и запустила большое количество успешных телевизионных продуктов, которые были высоко оценены зрителями и профессиональным сообществом. Опыт и экспертиза Марианны в управлении командами, стратегическом развитии медиа-платформ и в продюсировании контента помогут "VK Видео" реализовать новые амбициозные проекты и укрепить лидерство среди российских видеохостингов", - говорится в сообщении.

Максимовская с 1991 по 2015 год работала на ведущих федеральных телеканалах России, включая НТВ, ТВ6, ТВС и РЕН ТВ.

В VK перешла из коммуникационно-консалтинговой группы компаний "Михайлов и Партнёры", где с 2015 года работала в должности вице-президента, с 2018 года - в должности президента компании.