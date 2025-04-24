De Beers снизила добычу в I квартале на 11% в годовом исчислении

Сокращение добычи компания назвала реакций на слабый спрос

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - De Beers в первом квартале 2025 года снизила добычу на 11% к данным годичной давности, до 6,1 млн карат, сообщила контролирующая алмазодобытчика корпорация Anglo American.

Снижение отражает продолжающуюся реакцию на долгий период слабого спроса, объяснила Anglo.

Компания подтвердила прогноз на 2025 года в диапазоне 20-23 млн карат. De Beers продолжает следить за условиями торговли и будет реагировать соответствующим образом, говорится в сообщении.

Консолидированная средняя цена реализации в первом квартале снизилась за год на 38%, до $124 за карат, что отражает влияние изменения структуры продаж, перебалансировки запасов, а также 15%-го снижения среднего индекса цен на алмазы.

Объем продаж алмазов на двух сайтах в первом квартале 2025 года составил 4,7 млн карат, что принесло консолидированную выручку в размере $520 млн. Годом ранее продажи в ходе двух сайтов в первом квартале составляли 4,9 млн карат при консолидированной выручке $925 млн.

"Потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в Соединенных Штатах в течение праздничного сезона в конце года соответствовал ожиданиям, однако спрос на алмазы в первом квартале оставался сдержанным, поскольку midstream продолжал осторожно подходить к пополнению запасов из-за избыточных запасов бриллиантов", - говорится в пресс-релизе.

Хотя к концу квартала появились признаки стабилизации цен на бриллианты, сайтхолдеры, по-видимому, продолжат проявлять осторожность в ближайшем будущем, на фоне продолжающейся макроэкономической неопределенности и под влиянием тарифов США, считает алмазодобытчик.

Anglo продолжает процесс выхода из капитала De Beers, который может произойти в виде продажи или выделения (divestment or demerger).