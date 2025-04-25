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Источник сообщил о покупке группой "Окто" золотодобытчика ГРК "Западная"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Золотодобывающая группа Zapadnaya Gold Mining (ГРК "Западная") сменила собственников.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к компании, покупателем стала группа "Окто", которая в прошлом году совместно с партнерами купила у "Полюса" ЗДК "Лензолото".

Головной компанией группы Zapadnaya является МКАО "Западная Голд Майнинг Лимитед". До сих пор ее контролирующими акционерами были менеджеры. Теперь 100% акций выкупила группа частных инвесторов.

ГРК "Западная" производит около 3 тонн золота в год и входит в топ-15 крупнейших золотодобытчиков страны. Портфель активов состоит из двух подземных рудников (Бадран в Якутии и Кедровка в Бурятии), проекта по добыче золота открытым способом Александровское в Забайкалье, а также нескольких геологоразведочных активов.

Лензолото Полюс Zapadnaya ГРК "Западная" Окто
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