"Полюс" заработал $237 млн от продажи россыпных активов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Полюс" отразил в отчетности за I полугодие 2024 года поступления от выбытия "дочек" в объеме $237 млн (за вычетом выбывших денежных средств). Как говорится в материалах компании, речь идет о продаже россыпного бизнеса.

В апреле "Полюс" закрыл сделку по продаже ЗДК "Лензолото", консолидировавшей россыпные активы группы (холдинговая компания ПАО "Лензолото" остается у "Полюса"). Компания не раскрывала сумму сделки и покупателя (источники говорили, что им могла стать группа "Окто").

ЗДК "Лензолото" разрабатывает россыпные месторождения в Иркутской области. В 2023 году компания произвела 103 тысячи унций золота.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Сейчас разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.