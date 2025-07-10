Акционеры ПАО "Лензолото" 13 августа рассмотрят ликвидацию компании

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Лензолото" 13 августа проведет внеочередное собрание акционеров, сообщила компания.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 21 июля.

На повестку дня вынесен вопрос о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.

Акции "Лензолота" - и обыкновенные, и привилегированные - торгуются на "Мосбирже". По последним данным на конец 2022 года, 94,79% голосующих акций и 4,46% "префов" принадлежало "Полюсу".

В 2020 году "Полюс" выкупил у ПАО "Лензолото", которое само по себе является лишь холдинговой компанией, компанию ЗДК "Лензолото", которая владеет россыпными активами, а в 2024 году продал ЗДК третьей стороне.