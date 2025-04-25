Рынок акций РФ к вечеру превысил 3000п по индексу МосБиржи

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру в пятницу превысил круглый рубеж 3000 пунктов, обновив максимум с начала апреля, на фоне ожидаемого решения Банка России не менять ключевую ставку и смягчения сигнала регулятора до "нейтрального", а также в ожидании новостей по урегулированию российско-украинского конфликта.

К 16:47 индекс МосБиржи составил 3000,45 пункта (+1,9%), индекс РТС - 1140,78 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,3%.

Лидируют в росте акции "ВК" (+4,3%), "НОВАТЭКа" (+3,9%), "Газпрома" (+3,6%), "Аэрофлота" (+3%), "Норникеля" (+2,8%), ОК "Русал" (+2,8%), "Северстали" (+2,1%), "АЛРОСА" (+1,9%), "Группы компаний ПИК" (+1,9%), "Роснефти" (+1,8%), Сбербанка (+1,8%), "Магнита" (+1,8%), "Т-Технологии" (+1,8%), ВТБ (+1,7%).

Решение по ключевой ставке

Совет директоров ЦБ РФ в пятницу четвертое заседание подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков.

При этом ЦБ РФ в заявлении подал нейтральный сигнал: дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Ранее ЦБ придерживался умеренно жесткого сигнала, допуская вариант повышения ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

Также Банк России скорректировал прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19,5-21,5% с 19-22%, прогнозировавшихся в феврале. С 28 апреля и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,8-21,8% (с 17 февраля ожидалось 18,7-22,1%). Прогноз по ставке на 2026 год сохранен на уровне 13-14%, на 2027 год - 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

ЦБ оставил неизменным прогноз по инфляции: предполагается, что она в 2025 году составит 7-8%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Также Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году в интервале 1,0-2,0%. Не изменились по сравнению с февральской версией и прогнозы по росту ВВП РФ в 2026 году - в интервале 0,5-1,5% и в 2027 году - 1,5-2,5%.

Банк России исходит из того, что ценовое давление продолжит ослабевать, но риски остаются, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. По ее словам, прогноз ЦБ по ключевой ставке допускает и ее повышение, и понижение, но вероятность повышения снизилась по сравнению с мартом.

Текущие темпы роста цен в РФ прошли пик в IV квартале 2024 года, разворот к снижению годовой инфляции ожидается в мае, заявила Набиуллина.

Урегулирование украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что по итогам урегулирования кризиса на Украине Крым сохранит принадлежность к РФ. "Мы вынуждены говорить о Крыме, потому что его все время упоминают. Крым останется с Россией", - сказал Трамп.

"И президент Украины Владимир Зеленский понимает это, и все это понимают, что Крым был с Россией долгое время", - пояснил он.

В пятницу стало известно, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прилетел в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стива Уиткоффа", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Кадры начала беседы показал телеканала "Россия-24". С российской стороны во встрече также принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который ранее уже пообщался с Уиткоффом в Москве.

Это уже четвертая встреча Путина и Уиткоффа: предыдущая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Ее итоги по завершении переговоров в Кремле оценили позитивно.

Мнение экспертов

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, вероятность неизменности ставки ЦБ РФ составляла 90-100%, что оправдало ожидания, как и смягчение сигнала от регулятора. Кроме того, если процесс урегулирования украинского конфликта возобновится в активной фазе по итогу визита спецпредставителя США в РФ, то вкупе с посылом на смягчение ДКП для рынка это может стать сильным драйвером роста российских акций, считает аналитик.

Как отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк, сигнал ЦБ РФ был смягчен до нейтрального, действия регулятора соответствуют ожиданиям рынка.

Уровень инфляции и инфляционных ожиданий остается повышенным, а проинфляционные риски преобладают на горизонте в несколько лет. Появился дополнительный риск для инфляции - торговые войны и снижение цен на нефть, которые способны привести к ослаблению рубля, считает аналитик.

Нейтральный сигнал ЦБ означает, что регулятор на следующих заседаниях будет анализировать выходящие данные и может принять любое из трех решений: сохранить, понизить или повысить ключевую ставку. В сложившихся условиях нейтральный сигнал, как представляется, повышает гибкость Банка России в случае непредсказуемых изменений во внутренних или внешних условиях, полагает Ващелюк.

"В базовом сценарии ожидаем, что снижение ключевой ставки с 21% до 20% состоится на июльском заседании. Однако не исключено, что регулятор примет такое решение уже в июне: это возможно при улучшении внешних условий, усилении оптимизма по поводу геополитики, сохранении крепких позиций рубля, стабилизации или снижении инфляции", - заключила представитель УК "Первая".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в конце недели настроен умеренно оптимистично, что подогревается геополитическими и монетарными надеждами.

Инвесторы с оптимизмом отреагировали на сигналы в пользу потенциального смягчения политики ЦБ в ближайшие месяцы. Зарубежные фондовые индексы при этом преимущественно готовятся завершить неделю на позитивной ноте, рассчитывая на дальнейшее смягчение торгового тона Трампа. В целом рынок акций РФ готов завершить неделю выше важных краткосрочных поддержек 2875 пунктов и 1080 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), полагает Кожухова.

По словам инвестиционного стратега компании "Гарда Капитал" Александра Бахтина, ЦБ РФ смягчил сигнал и теперь ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться, чему "будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность". Кроме того, в пресс-релизе Банк России сообщил, что "экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста". В то же время, ЦБ сообщил, что будет поддерживать "такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", отмечает эксперт.

По оценке Бахтина, ЦБ может решиться на снижение ставки в июне шагом от 50 б.п., если убедится в устойчивости дезинфляционных процессов, а на внешнем контуре станет меньше неопределенности.

"Для рынка акций смягчение монетарного сигнала благоприятно. Мы видим подъем индекса Мосбиржи с вероятным преодолением рубежа 3000 пунктов в ближайшей перспективе. Для рубля сохранение ключевой ставки на прежнем уровне - скорее нейтральный сигнал; тут ключевую роль играют баланс экспортно-импортных операций и геополитическая ситуация. К концу весны на курсе рубля отразится снижение цен на нефть, наблюдавшееся в апреле. Кроме того, активизация импортеров и рост спроса на валюту для туристических поездок в летний период могут привести к ослаблению рубля до уровня 90 руб./$1, 96-97 руб./EUR1 и 12 руб./юань", - считает Бахтин.

Зарубежные рынки

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,2%, CAC 40 и DAX подросли на 0,2-0,9%), стагнируют США (индексы акций к 16:35 МСК изменились в пределах 0,15%).

Биржи Австралии закрыты в связи с праздником (День ветеранов).

Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн на встрече G20 в Вашингтоне повторил, что КНР будет придерживаться умеренно мягкой денежно-кредитной политики для поддержки экономики страны.

Нефть

На нефтяном рынке в пятницу цены просели, неделя завершается в "минусе". Трейдеры оценивают противоречивые сигналы относительно торговых отношений США и Китая. Трамп заявил накануне, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, однако Пекин отрицает это.

Представитель Минторга КНР Хэ Ядун сказал в ходе пресс-конференции в четверг, что стороны не ведут переговоров, назвав "беспочвенными" любые сообщения об их продвижении.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в пятницу составила $66,19 за баррель (-0,6% и +0,7% накануне), июньская цена фьючерса на WTI - $62,47 за баррель (-0,5% и +0,8% в четверг).

С начала этой недели контракты потеряли более 2% на фоне сообщений СМИ о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить наращивание производства нефти в июне. Следующая встреча коалиции для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 84,27 млрд рублей (из них 15,62 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,41 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,94 млрд рублей на акции "Т-Технологий").