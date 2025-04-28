Brent подорожала до $67,1 за баррель

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в понедельник после снижения на прошлой неделе. Трейдеры следят за сообщениями относительно хода переговоров США с торговыми партнерами о пошлинах, а также оценивают новости о новых стимулах в Китае.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил ABC News, что Вашингтон продолжает переговоры, причем с некоторыми торговыми партнерами, особенно в азиатских странах, они продвигаются "очень хорошо".

Власти Китая 28 апреля объявили ряд мер для поддержки экспортеров.

К 8:15 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,23 (0,34%) до $67,10 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,32 (0,48%), до $66,87 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,28 (0,44%), до $63,30 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,23 (0,37%), до $63,02 за баррель.

В центре внимания рынка также остаются сообщения из Ирана. В выходные произошел взрыв в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас, являющемся крупным перевалочным пунктом, в том числе и для нефти и нефтепродуктов.

Делегации США и Ирана завершили в Омане третий раунд консультаций по иранской ядерной проблеме, сообщило в субботу агентство "Мехр". В МИД Омана сообщили, что в следующую субботу состоится четвертый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана.

За прошлую неделю Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,5%.