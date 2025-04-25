"Ростелеком" продал свои бесхозяйные акции, полученные по суду в 2024 году

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" продало принадлежавшие ему 261,35 тыс. собственных обыкновенных акций, говорится в сообщении о существенном факте компании.

"Обыкновенные акции в количестве 261 350 штук в мае 2024 года были переданы нам по решению суда о признании их бесхозяйными. В соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" их требовалось реализовать в течение года", - пояснили "Интерфаксу" в компании.

Там уточнили, что продажа состоялась 24 апреля на торгах Московской биржи по рыночной цене. По данным на закрытие Мосбиржи 24 апреля, стоимость обыкновенной акции "Ростелекома" составляла 60,94 рублей. Таким образом, оператор мог получить за проданный пакет около 16 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года на основании решений Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Ростелекому" перешло 241,435 тыс. собственных обыкновенных акций (0,007% от общего числа обыкновенных акций и 0,069% от уставного капитала). Акции зачислены на основании 4 исков о признании их бесхозяйными, ранее они принадлежали уже ликвидированным юридическим лицам, поясняли тогда в компании.

Наличие в реестре акционеров ликвидированных юрлиц может привести к невозможности принятия решений эмитентом (в связи с недостижением кворума на общих собраниях акционеров), что, в свою очередь, приведет к нарушению законных интересов всех остальных акционеров, говорилось в материалах суда. При этом "Ростелеком" и реестродержатель не имеют права в одностороннем порядке исключить несуществующих акционеров из реестра, для этого потребовалось обращение в суд.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.