Сбербанк в I кв. нарастил чистую прибыль по МСФО на 9,7% - до 436 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 9,7% - до 436,1 млрд руб. по сравнению с 397,4 млрд руб., говорится в сообщении банка.

Результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших рост чистой прибыли банка в I квартале на 5% - до 417,3 млрд руб.

Рентабельность капитала в I квартале 2025 года составила 24,4% (годом ранее - 24,2%).

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе-марте текущего года выросли в 2,6 раза - до 139,8 млрд руб. Рост этого показателя банк объяснил увеличением резервов в розничном кредитовании.

Расходы от создания резервов под кредитные убытки по долговым финансовым активам в I квартале выросли в 3,2 раза - до 153,3 млрд руб.

Стоимость риска в январе-марте текущего года выросла до 1,24% против 0,5% за аналогичный период прошлого года.

Чистые процентные доходы в I квартале увеличились на 18,9% - до 832,4 млрд руб. - на фоне роста объема и доходности работающих активов.

Чистая процентная маржа в январе-марте текущего года выросла до 6,11% с 5,88% за аналогичный период 2024 года и с 6,01% по итогам 2024 года. Рост показателя связан с разовым эффектом от изменения методологии начисления субсидий по государственным программам для физлиц, отмечает банк.

Чистые комиссионные доходы в I квартале увеличились на 10,4% - до 203,2 млрд руб. - в основном на фоне роста доходов от операций с банковскими картами.

Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга в январе-марте вырос на 7,2% - до 25,6 трлн руб.

Операционный доход до резервов в I квартале 2025 года увеличился на 21,3% - до 972,9 млрд руб., операционные расходы - на 15,2% - до 262,1 млрд руб. Отношение расходов к доходам снизилось на 1,4 процентного пункта (п.п.) - до 26,9%.

Базовый капитал первого уровня в январе-марте текущего года вырос на 6,6% - до 6,853 трлн руб., капитал первого уровня - на 6,5% - до 7,003 трлн руб., общий капитал - на 6,4% - до 7,235 трлн руб.

Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня в I квартале выросли на 1,0 п.п. - до 13,1% и 13,4% соответственно, коэффициент достаточности общего капитала - на 1,1 п.п. - до 13,9%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 0,7 п.п. с начала года - до 14,0%.