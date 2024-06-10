Акционеры ВТБ решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ВТБ приняло решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, свидетельствуют материалы кредитной организации

Собрание прошло в форме заочного голосования.

ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021 года. Из-за убытков банк также не стал выплачивать дивиденды за 2022 год и объявил, что не планирует возобновлять выплаты по итогам работы в 2023 году, несмотря рекордную прибыль по МСФО на уровне 432,2 млрд рублей.

Банк ожидает, что в базовом сценарии возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли на уровне около 520 млрд рублей. При этом менеджмент ВТБ допускает возможность выплаты дивидендов и раньше - по итогам работы в 2024 году.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.