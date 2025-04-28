Поиск

Обыкновенные акции ВТБ подорожали почти на 20% на дивидендных новостях

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции ВТБ на торгах "Московской бирже" подорожали почти 20% (до 105,35 рубля за штуку) на дивидендных новостях.

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 274,75 млрд рублей, сообщил банк. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 25,58 рубля, общий объем выплат держателям обыкновенных акций составит 137,4 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров состоится 30 июня 2025 года. Наблюдательный совет рекомендовал установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 11 июля 2025 года.

"В 2024 году группа ВТБ перевыполнила показатели, предусмотренные стратегией развития по прибыли и количеству активных розничных клиентов. В итоге набсовет поддержал предложение менеджмента ВТБ и принял решение рекомендовать выплату дивидендов за 2024 год - на год раньше, чем планировалось ранее. Это обеспечит рекордную дивидендную доходность, будет способствовать долгосрочному устойчивому росту акционерной стоимости ВТБ и повышению доверия инвесторов как к акциям ВТБ, так и к отечественному фондовому рынку в целом", - заявил глава ВТБ Андрей Костин.

ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021-2023 годов. В базовом сценарии банк планировал возобновить выплаты по итогам 2025 года. При этом менеджмент ВТБ допускал возможность выплаты и раньше - по итогам работы в 2024 году. Однако изменения в регулировании ЦБ стали дополнительным осложняющим фактором для "дивидендного сюрприза". Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в феврале 2025 года заявил, что менеджмент ВТБ будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год из-за ужесточения регулирования и высокой ключевой ставки ЦБ.

Группа в 2024 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 28% - до 551,4 млрд рублей. В 2025 году ВТБ планирует заработать 430 млрд рублей прибыли.

Сейчас контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.

Андрей Костин ВТБ Дмитрий Пьянов Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций усилил рост на новостях об объявлении Путиным перемирия в дни 80-летия Победы

ВТБ возобновляет выплату дивидендов

ВТБ возобновляет выплату дивидендов

"Лента" в I квартале нарастила выручку на 23,2%, чистую прибыль - в 1,7 раза

Brent подорожала до $67,1 за баррель

США отсрочили на два месяца санкции против сербской NIS

Жесткость мягкостью не испортишь. Заявление Банка России

Жесткость мягкостью не испортишь. Заявление Банка России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6277 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне112 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });