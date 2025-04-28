Обыкновенные акции ВТБ подорожали почти на 20% на дивидендных новостях

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции ВТБ на торгах "Московской бирже" подорожали почти 20% (до 105,35 рубля за штуку) на дивидендных новостях.

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 274,75 млрд рублей, сообщил банк. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 25,58 рубля, общий объем выплат держателям обыкновенных акций составит 137,4 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров состоится 30 июня 2025 года. Наблюдательный совет рекомендовал установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 11 июля 2025 года.

"В 2024 году группа ВТБ перевыполнила показатели, предусмотренные стратегией развития по прибыли и количеству активных розничных клиентов. В итоге набсовет поддержал предложение менеджмента ВТБ и принял решение рекомендовать выплату дивидендов за 2024 год - на год раньше, чем планировалось ранее. Это обеспечит рекордную дивидендную доходность, будет способствовать долгосрочному устойчивому росту акционерной стоимости ВТБ и повышению доверия инвесторов как к акциям ВТБ, так и к отечественному фондовому рынку в целом", - заявил глава ВТБ Андрей Костин.

ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021-2023 годов. В базовом сценарии банк планировал возобновить выплаты по итогам 2025 года. При этом менеджмент ВТБ допускал возможность выплаты и раньше - по итогам работы в 2024 году. Однако изменения в регулировании ЦБ стали дополнительным осложняющим фактором для "дивидендного сюрприза". Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в феврале 2025 года заявил, что менеджмент ВТБ будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год из-за ужесточения регулирования и высокой ключевой ставки ЦБ.

Группа в 2024 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 28% - до 551,4 млрд рублей. В 2025 году ВТБ планирует заработать 430 млрд рублей прибыли.

Сейчас контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.