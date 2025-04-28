Рубль в понедельник вырос в паре с юанем благодаря внешнеполитическому позитиву

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань понизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль вырос в единый день уплаты налогов. В понедельник компании-экспортеры перечисляли в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. Помимо этого, позитивное влияние на участников торгов оказало решение президента Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2 руб., что на 12,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 апреля на 10,82 копейки, до 82,5467 руб., и уменьшил курс евро на 1,1792 рубля, до 93,1801 руб.

"Рубль за неделю немного подешевел относительно мировых валют. Ключевым драйвером ослабления стала отмена переговоров на уровне министров США, ЕС и Украины, запланированных на прошлую среду в Лондоне. Также на прошлой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов отметил необходимость изменения цены отсечения в $60 за баррель нефти в бюджетном правиле, так как она потеряла свою актуальность. Снижение уровня отсечки будет способствовать консолидации бюджета и снижению объемов продаж валюты ЦБ в рамках бюджетного правила, что окажет относительное давление на курс рубля в дальнейшем. Китайский юань за неделю подорожал на 2,64%, до 11,33 руб. По данным фьючерсов на МосБирже, курс доллара вырос на 1,09%, до 83,37 руб., евро - на 1,16%, до 94,68 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Объявленное Россией перемирие с 8 по 11 мая демонстрирует добрую волю Москвы и готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Россия обменивалась информацией с США по существующим каналам связи по вопросу перемирия в дни 80-летия Победы.

"У нас идет обмен информацией по существующим каналам связи", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Кроме того, в Кремле отмечают, что России и США удалось выйти на траекторию мирного урегулирования украинского конфликта.

"Усилия, направленные на переход в мирное русло урегулирования, продолжаются. Безусловно, мы видим, что удалось разблокировать двусторонние отношения (с США), и именно в процессе диалога осуществляются попытки выйти на траекторию мирного урегулирования. Это само по себе безусловное достижение", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Снижение цен на нефть усилилось вечером в понедельник на опасениях излишка предложения на мировом рынке топлива.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени снижается на 1,97%, до $65,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,75%, до $61,92 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,5%. С начала месяца фьючерсы на Brent упали более чем на 10%.

Котировки испытывают давление на фоне переговоров по ядерной программе Ирана, прогресс в которых может привести к снятию санкций США с нефтяного сектора страны. Делегации США и Ирана завершили третий раунд консультаций, в следующую субботу состоится четвертый.

Перспектива наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+ также негативно влияет на настроения участников рынка.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил на ABC News в воскресенье, что Вашингтон продолжает переговоры, причем с некоторыми торговыми партнерами, особенно в азиатских странах, они продвигаются "очень хорошо".

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на две, до 483 единиц. Тем временем число газовых установок увеличилось на одну, до 99 единиц.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 апреля осталась на прежнем уровне - 20,77% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в понедельник понизилась на 2 базисных пункта, до 21,34% годовых, версия на срок 3 месяца не изменилась относительно предыдущего торгового дня - 21,64% годовых. В свою очередь, срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев поднялась на 1 базисный пункт и составила 22,06% годовых.