Рынок акций США завершил торги в понедельник со слабыми изменениями

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы слабо изменились по итогам волатильной сессии в понедельник.

На этой неделе рынок ждет публикации важных статданных. В частности, в среду будет обнародован предварительный отчет о динамике ВВП США в первом квартале, а также мартовские данные о доходах и расходах американцев, которые включают ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой. Кроме того, в пятницу Минтруд США опубликует апрельский отчет о ситуации на рынке труда.

Также в течение недели финпоказатели обнародуют крупнейшие ИТ-компании США, включая Apple Inc., Microsoft Corp. и Amazon.com Inc.

"Это будет одна из самых напряженных недель в году, - сказал Энтони Сальимбене из Ameriprise. - У инвесторов голова идет кругом от новостей по внешней торговле и экономического календаря, заполненного ключевыми статданными и пиковой неделей сезона отчетности, включая квартальные результаты нескольких компаний "великолепной семерки".

По мнению аналитика Morgan Stanley Майкла Уилсона, снижение курса доллара США окажет поддержку прибылям американских компаний и всему фондовому рынку. Он считает, что индекс S&P 500 продолжит колебаться в диапазоне от 5 тыс. до 5,5 тыс. пунктов.

Для подъема выше потребуется заключение торгового соглашения с Китаем, явное улучшение прогнозов для корпоративной прибыли и сигнал скорого смягчения денежно-кредитной политики от Федрезерва, написал эксперт.

Акции Domino's Pizza Inc. подорожали на 0,6%. Сеть пиццерий отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в первом квартале 2025 года, при этом прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, но выручка не оправдала ожидания аналитиков.

Цена бумаг Nvidia Corp. упала на 2,1% на сообщениях СМИ о том, что китайская Huawei разработала свой микрочип Ascend 910D, который может оказаться более производительным, чем H100 от Nvidia.

Котировки акций IBM поднялись на 1,6%. Компания озвучила план инвестировать $150 млрд в американскую экономику в ближайшие пять лет.

Акции производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive подскочили на 4,9% после того, как аналитики Truist улучшили рекомендацию для них.

Тем временем аналитики Citi ухудшили рекомендацию для бумаг производителя спортивной одежды Under Armour Inc., а эксперты HSBC - для акций фармкомпании Eli Lilly.

Рыночная стоимость Under Armour выросла на 1,4%, Eli Lilly - снизилась на 0,8%.

Капитализация Boeing Co. выросла на 2,4% на новости, что Airbus SE покупает активы американского поставщика авиационных компонентов Spirit AeroSystems Holdings, задействованные в производстве ее самолетов. Эта сделка позволит Boeing завершить сделку по покупке Spirit, которая была выделена из американского концерна в 2005 году.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник повысился на 0,28% и составил 40227,59 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,06% - до 5528,75 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,1% и составил 17366,13 пункта.