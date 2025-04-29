Рынок ювелирной розницы РФ в I квартале вырос на 6%, до 119 млрд руб.

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Рынок ювелирной розницы России по итогам I квартала 2025 года в денежном выражении достиг 119,3 млрд рублей, подсчитал Аналитический центр ювелирного холдинга Sokolov.

Это на 6,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Средний чек по рынку вырос на 18,7% и достиг 10,2 тыс. рублей, а среднерозничные цены увеличились на 29%.

"Драйвером роста рынка остаются растущие продажи ювелирных изделий через маркетплейсы. Их совокупная доля на рынке за январь-март 2025 года увеличилась с 9% до 12%, а объем продаж вырос на 41,5% относительно аналогичного периода прошлого года", - отмечает руководитель Аналитического центра Sokolov Алина Колпакова.

Кроме того, рублевая цена на ключевое для ювелирной отрасли сырье - золото - подскочила на 25% к марту 2024 года.