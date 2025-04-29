Поиск

Рынок ювелирной розницы РФ в I квартале вырос на 6%, до 119 млрд руб.

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Рынок ювелирной розницы России по итогам I квартала 2025 года в денежном выражении достиг 119,3 млрд рублей, подсчитал Аналитический центр ювелирного холдинга Sokolov.

Это на 6,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Средний чек по рынку вырос на 18,7% и достиг 10,2 тыс. рублей, а среднерозничные цены увеличились на 29%.

"Драйвером роста рынка остаются растущие продажи ювелирных изделий через маркетплейсы. Их совокупная доля на рынке за январь-март 2025 года увеличилась с 9% до 12%, а объем продаж вырос на 41,5% относительно аналогичного периода прошлого года", - отмечает руководитель Аналитического центра Sokolov Алина Колпакова.

Кроме того, рублевая цена на ключевое для ювелирной отрасли сырье - золото - подскочила на 25% к марту 2024 года.

Россия ювелирная розница цены Sokolov
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Старт вечерней сессии на срочном рынке Мосбиржи задерживается

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки

В Сбере отметили, что банки РФ значительно сократили кредитование в юанях

В Сбере отметили, что банки РФ значительно сократили кредитование в юанях

Рынок акций усилил рост на новостях об объявлении Путиным перемирия в дни 80-летия Победы

ВТБ возобновляет выплату дивидендов

ВТБ возобновляет выплату дивидендов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6278 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне113 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });