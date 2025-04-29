Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды за II полугодие 2024 г.

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Магнитогорского металлургического комбината" по итогам заседания 25 апреля вынес рекомендацию к годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2024 год, говорится в сообщении компании.

По итогам I полугодия ММК выплатил 2,494 руб. на акцию.

Годовое собрание акционеров назначено на 30 мая и будет совмещено с заочным голосованием.

Закрытие реестра для участия в собрании - 6 мая, дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании - 28 мая.

Согласно дивидендной политике, ММК направляет на дивиденды весь FCF при коэффициенте чистый долг/EBITDA в пределах 1х. При соотношении чистый долг/EBITDA более 1х дивиденды выплачиваются в размере не менее 50% от FCF.

Акционерный капитал ММК состоит из 11 млрд 174,33 млн акций.

В четвертом квартале прошлого года свободный денежный поток компании составил 5,55 млрд рублей, за третий квартал 2,05 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец IV квартала находилось на отметке -0,48x. За первый квартал 2025 года FCF ММК составил отрицательные 455 млн рублей, чистый долг/EBITDA - минус 0,56х.

"Такое решение было скорее ожидаемо, учитывая слабые финансовые результаты последние три квартала и довольно низкий свободный денежный поток. Несмотря на солидную чистую денежную позицию на балансе, компания решила подойти консервативно к вопросу дивидендов", - сказал "Интерфаксу" Ахмед Алиев из БКС.

Дмитрий Смолин из ИБ "Синара" считает, что рекомендация не выплачивать дивиденды не должна стать негативным сюрпризом для рынка, так как в целом инвесторы не ждали от ММК выплат за второе полугодие из-за слабой ситуации на рынке стали и высокой ключевой ставки.

"ММК выплачивает дивиденды на полугодовой основе и может возобновить дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года при условии смягчении ДКП и снижения ключевой ставки в июне-июле", - добавил Смолин.

Акции ММК на торгах во вторник упали на 2,1% после объявления рекомендаций по дивидендам.