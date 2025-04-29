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Чистый убыток "Почты России" по МСФО в 2024 году вырос в 2,1 раза

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Консолидированный чистый убыток АО "Почта России" по МСФО в 2024 году составил 17,1 млрд рублей, что в 2,1 раза превышает убыток за 2023 год (8,1 млрд рублей), говорится в отчетности компании.

"Масштабные социальные обязательства, высокий показатель исторически накопленного долга, а также увеличение ключевой ставки заимствований оказывают давление на размер убытка", - пояснили в компании.

В 2024 году процентные расходы по кредитам и займам выросли на 48,5% - до 14,7 млрд рублей.

Выручка "Почты России" в прошлом году составила 225,6 млрд рублей, увеличившись на 1,6% по сравнению с предыдущим годом.

Как говорится в сообщении компании, значительный рост в 2024 году показали новые направления бизнеса: в сегменте электронной коммерции рост выручки год к году составил 40%, сервисов "цифровой почты" - 34%. Доходы от складских услуг выросли в 2,2 раза.

Показатель EBITDA по итогам 2024 года составила 5,2 млрд рублей.

Операционный убыток составил 11,8 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза. Убыток до налогообложения составил 20,8 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2023 году.

По итогам 2024 года компания отразила отрицательный чистый денежный поток от операционной деятельности в сумме 13,1 млрд рублей (за 2023 год - 36,5 млрд рублей).

Почта России
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