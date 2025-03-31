Выручка "Почты России" в 2024 году выросла на 3%, убыток - в 2,9 раза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Выручка АО "Почта России" в 2024 году по РСБУ составила 219 млрд рублей, увеличившись на 3,3% по сравнению с 2023 годом, говорится в отчетности компании.

В том числе доходы от услуг почтовой связи составили 157,9 млрд рублей (рост на 4,4%), от торговой деятельности - 25,1 млрд рублей (снижение на 7,8%), от денежного посредничества - 8,9 млрд рублей (снижение на 12,3%), от прочей деятельности - 27,2 млрд рублей (рост на 15,4%).

Убыток от продаж составил 12,6 млрд рублей, увеличившись в 2 раза. Убыток до налогообложения вырос в 2,8 раза - до 21,5 млрд рублей.

Чистый убыток компании возрос в 2,9 раза - до 20,6 млрд с 7,1 млрд рублей.

"При росте выручки "Почта России" остается под давлением внеоперационных факторов - таких как внешние санкционные ограничения и стоимость обслуживания долга на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ. Проценты к уплате по кредитам в 2024 году выросли до 16,7 млрд рублей", - поясняется в сообщении компании.

Себестоимость увеличилась на 6,9% - до 219,4 млрд рублей.

"Почта России" - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУПа 1 октября 2019 года. Сеть "Почты России" насчитывает свыше 38 тыс. отделений, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Единственным акционером АО "Почта России" является РФ в лице Росимущества.