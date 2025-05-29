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Глава комитета ГД предложил передать доставку всех иностранных покупок физлиц "Почте России"

Глава комитета ГД предложил передать доставку всех иностранных покупок физлиц "Почте России"
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов предложил наделить АО "Почта России" статусом оператора по доставке всех зарубежных покупок россиян, он также призвал разрешить компании принимать электронные платежи без банковских комиссий, выровнять условия работы компании с макретплейсами и частными компаниями доставки.

Предложения были озвучены журналистам по итогам совместного заседания комитетов в Госдуме по ситуации в АО "Почта России"

"Сейчас сложилась ситуация, когда "Почта России" вынуждена работать в неравных условиях с маркетплейсами", - сказал депутат, отметив, что маркетплейсы, в отличие от "Почты России", не обязаны обеспечивать покрытие всей территории страны, включая сельские и труднодоступные.

"Они (маркетплейсы - ИФ) развиваются в экономически выгодных зонах, в том числе в зонах с льготным налоговым режимом. Деятельность, осуществляемая маркетплейсами, в отличие от почтовой, не лицензируется. К маркетплейсам не предъявляются требования по соблюдению контрольных сроков пересылки товаров", - отметил депутат.

Глава комитета отдельно отметил вопрос налоговой политики. По его словам, маркетплейсы работают по комиссионной схеме, и, соответственно, не платят большую часть налогов на оборот, в отличие от классических торговых сетей. "Маркетплейсы вправе привлекать к работе партнеров, используя модель франчайзинга, а также нанимать самозанятых, что также существенно снижает налогооблагаемую базу", - отметил он.

По его словам, "Почта России" должна работать не только на равных с частными операторами доставки, но и в привилегированных условиях в части исполнения государственных функций.

Среди предложенных к обсуждению мер глава комитета отметил необходимость наделения "Почты России" статусом уполномоченного оператора по доставке почтовых сообщений в бумажном и электронном виде. "Сайт и мобильное приложение "Почты России" должны быть напрямую связаны с "Госуслугами", - отметил депутат.

Он также предложил обсудить вариант, при котором "Почта России" получит право принимать электронные платежи без банковских комиссий, разрешение на продажу безрецептурных лекарств в отделениях, где нет аптек; передачу компании функций по ввозу маркируемого непродовольственного ассортимента.

"Считаю, что "Почта России" должна стать уполномоченным оператором трансграничной торговли для доставки 100% покупок физических лиц, ввозимых из-за границы, обеспечивая контроль за товарами, реализуемыми через иностранные маркетплейсы", - заявил депутат. "Почта" сможет ввозить, осуществлять таможенные операции, наносить маркировку и осуществлять доставку до точки реализации или хранения товаров, считает глава комитета.

По его словам, при принятии данных мер компания сможет работать в режиме самоокупаемости и реализовать инвестиционную программу по модернизации производственной базы.

Почта России Сергей Гаврилов Госдума
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