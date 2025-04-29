В ЦБ заявили, что тарифы могут ударить по бизнесу РФ через слабый юань, стимулирующий конкурентоспособность КНР

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Потенциальное последствие тарифных войн, спровоцированных решениями новой американской администрации, для бизнеса РФ - ослабление курса юаня и, соответственно, повышение конкурентоспособности китайских производителей на внешних рынках, включая российский, заявил советник главы ЦБ Кирилл Тремасов.

"Одним из возможных сценариев является то, что что стороны зайдут слишком далеко в этом противостоянии, и результатом может стать ослабление китайской валюты. Это, в свою очередь, увеличивает конкурентоспособность китайских товаров на других рынках, в том числе на рынках нашей страны. У нас существенная доля импорта из Китая. И с этой стороны могут возникнуть риски и для российских производителей. Если произойдет массовый поток китайских товаров в российскую экономику", - сказал Тремасов на конференции "Экономика в условиях высокой ключевой ставки", организованной газетой "Ведомости".

"В то же время экспорт в Китай у нас в основном сырьевой, и он мало чувствителен к курсу юаня. (...) Поэтому влияние на экспорт будет незначительным, влияние на импорт может быть существенным, что может создать определенные риски для российской экономики", - отметил советник главы ЦБ РФ.

Самое очевидное последствие торговых войн - это замедление мировой экономики, а его результатом является охлаждение спроса на сырьевые ресурсы, основную часть российского экспорта. "Поэтому дальше по экономической цепочке происходит сокращение экспортных доходов нашей страны и это, в свою очередь, может оказывать давление на национальную валюту, вызывая с этой стороны определенные проинфляционные риски, и может требовать от нас проведения более жесткой денежно-кредитной политики", - заявил Тремасов.