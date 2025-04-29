ЦБ 25 апреля рассматривал варианты сигнала по ДКП с разной степенью жесткости и мягкости

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании 25 апреля рассматривал разные варианты сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), предполагающие ту или иную степень мягкости и жесткости, сообщил журналистам советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"Варианты, предполагающие ту или иную степень жесткости или мягкости", - сказал он, отвечая на вопрос, какие разновидности сигнала обсуждались на недавнем заседании совета директоров.

Он уточнил, что на заседании "были предложения в обе стороны" - оставить указание на возможное повышение ставки или же допустить возможность смягчения ДКП.

Банк России, сохранив ключевую ставку в апреле на уровне 21%, убрал направленный сигнал, оставив только нейтральную формулировку. ЦБ подчеркнул, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. При этом регулятор отметил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - заявил ЦБ.